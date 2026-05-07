En libertad el conductor que atropelló a tres mujeres frente al Ayuntamiento de Santander

SANTANDER 7 May. (EUROPA PRESS) -

El conductor que ha atropellado esta mañana a varias personas que se encontraban en el paso de peatones frente al Ayuntamiento de Santander, tres de las cuales han sido trasladadas al Hospital Marqués de Valdecilla, ha quedado en libertad esta tarde tras prestar declaración.

El hombre, que dio positivo en cocaína, afirmó haberse quedado dormido al volante cuando se salió de la vía, sobre las 13.15 horas en la calle Calvo Sotelo, y chocó contra un poste de la acera junto al paso de peatones, impactando contra varias personas que se encontraban en él e hiriendo a las tres mujeres, que según informó la alcaldesa, Gema Igual, estaban "conscientes y orientadas".

Testigos del suceso han relatado que el coche, que iba en dirección Puertochico, se salió de la vía, invadió parte de la acera y chocó contra un poste en el que había una cámara de tráfico que se encontraba junto al paso de peatones frente al Ayuntamiento y a un andamio de una obra.

Varias personas que esperaban para cruzar sintieron el impacto del vehículo, que arrollo a las tres mujeres, que quedaron bajo el coche.

Una de ellas pudo salir con ayuda de los agentes y de testigos, mientras que las otras dos fueron rescatadas por los Bomberos, ha detallado la Policía.

El suceso ha implicado un gran despliegue policial y de servicios de emergencia, con presencia de varias ambulancias que atendieron a las heridas en el lugar antes de trasladarlas a Valdecilla. También acudieron los bomberos, que rescataron a las víctimas bajo el coche.

Tras el accidente, la zona fue acotada durante casi una hora para impedir la circulación tanto de vehículos como de peatones.

Una unidad de atestados de la Policía Local estuvo con el conductor implicado, al que se le tomó declaración y realizaron pruebas de alcohol y drogas.

Desde la Policía Local han confirmado a esta agencia que el hombre dio positivo en cocaína y negativo en alcohol. Además, han informado de que éste ha asegurado haberse quedado dormido al volante, lo que ha propiciado el accidente.