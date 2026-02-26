El 'Código Trauma' de Valdecilla reduce las muertes por traumatismos a menos de la mitad y eleva la supervivencia al 95% - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'Código Trauma' del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha reducido a menos de la mitad las muertes de personas con traumatismos graves en sus cuatro años de andadura, al pasar del 8,7% en 2022 al 3,6% en 2025. Un hito que eleva la supervivencia a más del 95% de los casos, algo infrecuente a nivel nacional en situaciones de tanta gravedad y que es fruto de la colaboración entre profesionales y la optimización extrema de la denominada 'hora de oro'.

Así lo ha informado este jueves el Gobierno de Cantabria, que ha explicado que existe evidencia científica acerca de que la atención especializada de los pacientes en los primeros 60 minutos tras sufrir un traumatismo grave (accidentes de tráfico, caídas de gran altura, etcétera) reduce drásticamente la mortalidad y las secuelas.

Este es el motivo que llevó a Valdecilla a instaurar el 'Código Trauma' en 2022, con el objetivo de replantear la asistencia desde una perspectiva global y mejorar la coordinación de todos los profesionales implicados, desde los servicios de emergencia extrahospitalaria (061) a los médicos, quirúrgicos y centrales del Hospital.

Así, se establecieron criterios objetivos de activación y se desarrolló un sistema de coordinación para pautar la respuesta del equipo multidisciplinar que atiende estas situaciones, de manera que todos los profesionales de todos los niveles asistenciales sepan con exactitud qué hacer y en qué orden, antes incluso de que el paciente cruce la puerta de Urgencias, y hasta que se produce el alta hospitalaria.

La puesta en marcha y consolidación del 'Código Trauma' en Valdecilla es fruto del esfuerzo colectivo en el que se han implicado profesionales de más de 20 servicios y unidades del Hospital.

Para diseñarlo, emplearon la herramienta 'Lean Healthcare', una adaptación de metodologías de la industria automotriz orientada a la eficiencia en el ámbito de la salud. Además, para mejorarlo se reúnen periódicamente en sesiones de trabajo multiespecialidad, en las que se analizan las incidencias, las opciones de mejora y los casos más complicados.

El objetivo es la mejora continua en la atención a los pacientes mediante un trabajo colaborativo, que pone el foco en el paciente y busca evitar la variabilidad clínica, de manera que todos los afectados reciban la misma atención protocolizada, independientemente de la franja horaria en la que tengan el accidente o de los profesionales que les atiendan.

BALANCE ASISTENCIAL

Durante 2025, el sistema registró un total de 448 activaciones, el 77,5% de ellas correspondientes a hombres con una edad mediana de 50 años.

En términos generales, en los casi cuatro años que lleva funcionando el 'Código Trauma' en Valdecilla, se han atendido a un total de 1.365 pacientes, el 77% hombres, con 50 años de media de edad y con lesiones que van desde el traumatismo craneoencefálico, al pélvico y el abdominal, entre otras.

El 5% de los pacientes atendidos fue derivado desde otros hospitales de la región.

La consolidación del sistema ha permitido una trayectoria descendente y sostenida de la mortalidad por trauma grave en Valdecilla desde su puesta en marcha, siguiendo la siguiente secuencia: 8,7% de mortalidad en el año 2022, 5,8% en 2023, 3,8% en 2024 y 3,6% en 2025.

"Esta evolución avala la capacidad de liderazgo y la metodología de trabajo en equipo de los profesionales de Valdecilla, quienes han conseguido transformar el protocolo en una herramienta de supervivencia clave para la región y han compartido su experiencia con sanitarios de otros centros del país en diferentes citas profesionales", ha destacado el Ejecutivo.