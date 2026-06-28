Cohorte Cantabria integrará las analíticas en el historial clínico de los voluntarios y hará nuevas pruebas

Investigadora del programa Cohorte Cantabria - GOBIERNO

SANTANDER, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de investigación biomédica Cohorte Cantabria ha completado su primera fase con la participación de más de 51.000 voluntarios e inicia ahora la segunda, de seguimiento con visitas presenciales en los próximos cinco años.

La iniciativa, que hará nuevas pruebas e incorporará los resultados analíticos al historial clínico de los participantes para que estén a disposición de sus médicos de Atención Primaria, creará también un Comité de Participación Ciudadana.

Tras la primera ronda de visitas presenciales (2021-2026), el equipo del proyecto ha comenzado a contactar de nuevo con los primeros voluntarios para invitarles a realizar una segunda evaluación presencial, para seguir estudiando la evolución de la salud y los estilos de vida de los cántabros.

La nueva fase se desarrollará durante los próximos cinco años de forma escalonada. Se ha iniciado ya con los primeros participantes que acudieron en 2021, y se irá llamando de forma secuencial a los 51.000 participantes, hasta terminar con los últimos incorporados en enero de 2026.

Las citas presenciales, que se desarrollarán como en anteriores ocasiones, en el pabellón 20 del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) tendrán una duración de entre 30 y 40 minutos. El equipo de Cohorte Cantabria contactará telefónicamente y de manera progresiva con los voluntarios para ofrecerles una nueva cita.

En esta nueva etapa, el proyecto repetirá las evaluaciones iniciales e incorpora novedades atendiendo a las sugerencias de los investigadores y participantes. Entre los principales avances médicos destaca la ampliación de la analítica sanguínea, que sumará a los parámetros habituales otros marcadores para evaluar riegos como el cardiovascular o la diabetes, y diferentes pruebas inmunológicas orientadas a la detección de la enfermedad celíaca, entre otras.

Además, como principal novedad asistencial, todos estos resultados se volcarán directamente en la historia clínica electrónica del participante, quedando a disposición de su médico de Atención Primaria para el seguimiento habitual de su salud.

Asimismo, la segunda visita presencial sumará nuevas pruebas físicas rápidas y sencillas, como la medición de la tensión arterial, la evaluación de la fuerza de agarre y la batería SPPB, diseñada para valorar el rendimiento y la función física de las extremidades inferiores.

En el ámbito tecnológico y de estilos de vida, se ha optimizado la recogida de datos gracias al incremento del número de pulseras de actividad y a la simplificación del cuestionario de hábitos, que ha mejorado su diseño y usabilidad tras ser testado por participantes en el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL).

Además, el seguimiento incluye una novedosa evaluación cognitiva que se realiza online, a través de la plataforma Cognifit. Consiste en un conjunto de pruebas que funcionan como juegos de habilidad y permiten medir diferentes capacidades cognitivas. Esto permitirá estudiar, por diferentes grupos de investigación del área de neurociencias, cómo evolucionan estas capacidades con el paso del tiempo y relacionarlas con datos y muestras recogidas en Cohorte Cantabria, para comprender mejor enfermedades neurodegenerativas.

Los participantes recibirán por correo electrónico la invitación para realizar estas pruebas cognitivas seis semanas después de su visita presencial. Asimismo, se volverá a recoger una muestra de sangre destinada al Biobanco Valdecilla. Y es que disponer de muestras biológicas de una misma persona en dos momentos diferentes de su vida (con cinco años de diferencia) confiere al proyecto un potencial investigador "extraordinario" para entender cómo evolucionan y se previenen las enfermedades.

NACE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

De forma paralela, Cohorte Cantabria va a constituir formalmente en los próximos meses su Comité de Participación Ciudadana, un nuevo órgano consultivo que nace con el objetivo de otorgar voz directa a los participantes en el desarrollo y evolución del proyecto.

El fin es contar con un espacio de diálogo para conocer mejor las necesidades y propuestas de los participantes para seguir así mejorando el proyecto.

Todas los participantes de Cohorte Cantabria interesados en formar parte de este comité podrán presentar sus candidaturas en el plazo que ya se ha habilitado. La inscripción se realizará a través de un formulario digital publicado en la web oficial del proyecto que se ha difundido a través de la Newsletter de Cohorte Cantabria.