Cohorte mostrará a un grupo de participantes cómo prevenir y detectar precozmente alteraciones hepáticas y metabólicas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Cohorte Cantabria organizará los días 8 y 9 de junio unas Jornadas de Salud Hepática dirigidas a participantes en Cohorte seleccionados de forma aleatoria para mostrarles cómo prevenir y detectar precozmente alteraciones hepáticas y metabólicas, con motivo del Día Mundial de la Esteatosis Hepática Metabólica, que se conmemora el 12 de junio.

La iniciativa, promovida conjuntamente por Cohorte Cantabria y profesionales del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), tiene como objetivo promover la detección precoz de alteraciones hepáticas y metabólicas, así como ofrecer a los participantes una evaluación útil de su estado de salud y recomendaciones.

El Gobierno ha informado que durante las jornadas se realizarán distintas pruebas no invasivas, como 'FibroScan', una técnica rápida e indolora, similar a una ecografía, que permite valorar la grasa y la rigidez del hígado; bioimpedancia, para conocer la composición corporal; medición de la tensión arterial; pruebas de fuerza de agarre, además de una analítica de sangre y cuestionarios breves sobre hábitos de vida

La esteatosis hepática metabólica, también conocida como MASLD por sus siglas en inglés (Metabolic dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease), es, hoy en día, la enfermedad hepática crónica más prevalente en el mundo y afecta especialmente a personas con diabetes mellitus tipo 2, obesidad y otros factores de riesgo metabólico.

En la mayoría de los casos, esta condición no progresará a cirrosis, pero en un grupo de pacientes, con el tiempo, puede evolucionar hacia inflamación, fibrosis hepática avanzada y, finalmente, cirrosis o, incluso, cáncer de hígado.

Además, al tratarse de una enfermedad que en sus fases iniciales suele ser asintomática, muchas personas desconocen que la padecen. Por ello, la identificación temprana del riesgo resulta especialmente relevante, ya que permite detectar a quienes pueden beneficiarse de un seguimiento más estrecho y de intervenciones preventivas.

SELECCIÓN ALEATORIA Y AVISO TELEFÓNICO

Los participantes serán invitados mediante llamadas aleatorias, realizadas desde Cohorte Cantabria. La previsión inicial es citar a 84 personas, distribuidas entre los dos días de actividad, en horario de mañana.

Tras la valoración, cada participante recibirá, aproximadamente una semana después, un informe personalizado con los resultados obtenidos y recomendaciones generales sobre hábitos de vida.

En caso de detectarse alguna alteración relevante no conocida previamente, se contactará personalmente con la persona participante para orientarla sobre el seguimiento más adecuado.

Además de esta actividad dirigida a participantes de Cohorte Cantabria, el 8 de junio, a las 19.30 horas, se celebrará en el Salón Gómez Durán del HUMV una sesión divulgativa abierta a la población general sobre salud y esteatosis hepáticas metabólica, con participación de Javier Crespo y Paula Iruzubieta, del Servicio de Aparato Digestivo de Valdecilla.