Colectivos vecinales antieólicos se querellan contra la promotora del Escudo por acusarles de quemar la maquinaria

Han recurrido también el proyecto eólico de Somaloma-Las Quemadas y harán lo mismo con los de Campo Alto, La Costana y Cuesta Mayor



SANTANDER, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los colectivos vecinales de Cantabria contra los polígonos eólicos han denunciado la "ilegalidad" de los sondeos del parque de El Escudo y se han querellado contra la promotora, Biocantaber, por sus "falsedades y calumnias" al acusarles de quemar la semana pasada la maquinaria con la que se estaban realizando las catas.

En una rueda de prensa, representantes de estos colectivos han asegurado este martes que "en ningún momento las personas que acudieron al Escudo manifestaron una actitud intimidatoria frente a los operarios" de Entecsa, la empresa subcontratada por Biocantaber para realizar los sondeos, y han afirmado que la maquinaria "no había sufrido daños de ningún tipo ni se había quemado el entorno inmediato" de ésta como afirma la promotora, que hace unos días comunicó que había denunciado los hechos ante la Guardia Civil. Sin embargo, ningún integrante de estos colectivos se le ha notificado esta denuncia.

A juicio de estos colectivos, las acusaciones de Biocantaber son una "estrategia 100% mediática". "No tiene ningún sentido porque no tienen ni siquiera nada que demostrar porque la maquinaria no está quemada. No puedes denunciar algo que no ha sucedido", ha afirmado Marina Sainz de la Maza, una de las representantes de estos colectivos.

Otro de ellos, Humberto García, ha afirmado que las empresas, por una parte, "intentan ganarse la confianza de los vecinos" lanzando "promesas de riqueza" y "cantos de sirena" a los vecinos de las zonas donde se instalan los parques, anunciando compensaciones económicas y otros beneficios --que a su juicio no son tal--, y por, otra intentan "desprestigiar" a los colectivos vecinales que se oponen a ellos y enfrentarles contra el resto de la población.

"Es una doble estrategia, un doble ataque de quien sabe que no tiene nada que ofrecer", han apuntado desde los colectivos.

NUEVOS RECURSOS CONTRA LOS PROYECTOS EÓLICOS

Al margen de este asunto, han advertido de que la tramitación de este y "todos" los proyectos eólicos en Cantabria "se ha efectuado de manera irregular" con "informes técnicos viciados, llenos de criterios subjetivos y arbitrarios" y han considerado que la autorización de éstos "únicamente obedece a intereses empresariales".

Consideran que dicha tramitación se ha hecho "de forma ilegal desde el principio" ya que, según han señalado, "es obligado crear una planificación sectorial de energías renovables que debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria", "algo que no se ha hecho".

Según han censurado, todo ello ha dado como resultado "un caos eólico" en el que, por ejemplo, un lugar como el embalse del Ebro que cuenta con tres figuras de protección (Refugio Nacional de Aves Acuáticas, Zona de Especial Protección de Aves y Paisaje Relevante) quedará, si no se evita, "completamente rodeado de turbinas eólicas".

En estos momentos, hay siete proyectos eólicos con declaración de impacto ambiental aprobatoria y, de ellos, cinco ya han pasado la autorización administrativa previa: El Escudo; Somaloma-Las Quemadas, Campo Alto, La Costana y Cuesta Mayor.

Han señalado que el del Escudo ya está recurrido ante los tribunales y se está "a la espera" de que la Justicia responda a la petición de paralización cautelar.

También han anunciado que se ha presentado recurso de alzada contra el de Somaloma-Las Quemadas, acompañando un dictamen pericial, y que harán los propio contra los de Campo Alto, La Costana y Cuesta Mayor.

Para recaudar fondos apra poder llevar a cabo estos recursos y tumbar todos los proyectos en los tribunales, estos colectivos han puesto en marcha una campaña de micromecenazgo creada en GoFundMe, para la que ya se han registrado más de 90 donativos por un importe total que ya supera los 5.000 euros, según la información que ofrece esta web.