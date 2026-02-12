Colectivos Vecinales presentará un recurso de alzada contra la ampliación de la central Aguayo II

Embalse de Alsa y eólicos - COLECTIVOS VECINALES EN DEFENSA DEL TERRITORIO

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio presentará un recurso de alzada contra la ampliación de la central hidroeléctrica reversible Aguayo II proyectada sobre el río Torina y ha anunciado una marcha informativa y de denuncia este domingo, 15 de febrero, al Pico Jano.

La plataforma critica "lo interesado del proyecto", pues en su opinión la multinacional Repsol será la principal beneficiada ya que Confederación Hidrográfica del Cantábrico le permite la captación de agua del río Torina, lo que a su juicio supone "otro ejemplo más de la privatización del agua y su uso".

Según los colectivos, los estudios sobre los que se basan las administraciones para dar luz verde al proyecto están "desactualizados hace más de un quinquenio". "Es inaudito que se caduque la Declaración de Impacto Ambiental y la Dirección General de Calidad y Evaluación la prorrogue sin solicitar estudios actualizados".

Cuestionan también qué ocurrirá en situaciones de sequía o escasez de agua y dudan de si se priorizará el abastecimiento de agua a Torrelavega o los intereses de Repsol.

Los Colectivos Vecinales insisten en que el Estado "no puede dejar en manos de empresas privadas los recursos hídricos", señalan la "falta de información geológico-geotécnica" de la actuación del proyecto y el impacto que puede tener esta obra, no sólo en su construcción sino cuando esté a pleno rendimiento.

Igualmente se refieren a "deficiencias estructurales" en la planificación de las obras ante posibles situaciones que se produzcan y con "escasos o nulos" elementos que contrarresten o eviten riesgos derivados de fugas, filtraciones, deslizamientos, fatiga de materiales y todo lo relacionado con la "seguridad técnica".

Al respecto, apuntan que tanto la masa del embalse de Alsa como el río Torina están identificadas como Zona Protegida de Abastecimiento por el Plan Hidrológico vigente.

"Este Gobierno, al igual que el anterior, sigue con la hoja de ruta de la imposición de un Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) eólico para Campoo-Los Valles, Iguña y Soba", denuncian, apuntando que el Ejecutivo, "para allanar más el camino, prevé eliminar del listado de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, los paisajes relevantes 060 Paisaje del Embalse de Alsa y 061 Paisaje del Monte Canales".

A ello se une que esta semana el Gobierno de Cantabria ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria una Declaración de Impacto Ambiental favorable para el polígono eólico Morosos, en el sur de Cantabria.

Ante esta situación, Colectivos Vecinales ha convocado este domingo, 15 de febrero, una marcha en el Pico Jano bajo el lema 'Ríos con agua para la vida' para denunciar esta situación e informar a las personas que asistan de todos los detalles relacionados con el proyecto. El punto de encuentro será en la estación de Bárcena a las 9.30 horas.