El Colegio de Caminos de Cantabria reclama "una mejora inmediata" en la gestión del sistema ferroviario

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda - Diego Radamés - Europa Press

La organización ha trasladado su "más sentido pésame" a las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Urda SANTANDER 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ingenieros de Caminos de Cantabria ha reclamado "una mejora inmediata" en la gestión del sistema ferroviario español para garantizar la seguridad de las personas y "la recuperación de la confianza en este sistema de transporte" tras el accidente "de extrema gravedad" de Urda.

La entidad ha informado que, "convencidos de las capacidades técnicas y profesionales con las que cuenta nuestro país", el Colegio de Ingenieros de Caminos ha constituido el Comité de Seguimiento del Accidente de Urda para que, de manera urgente, "se adopten las medidas correctoras necesarias".

A su juicio, "no se puede permitir que se repitan los dos trágicos accidentes ferroviarios que se han producido este año".

En un comunicado, el Colegio cántabro considera necesario "aumentar la eficacia, orientación, planificación y dirección de las inversiones y la ejecución de actuaciones de mantenimiento".

Además, estima prioritario que las licitaciones de obras de construcción y mantenimiento "no se hagan exclusivamente bajo un modelo de subasta, donde prevalece el precio". Por contra, considera "fundamental que se incluyan criterios técnicos en las licitaciones".

En su criterio, "con la información disponible y con la prudencia necesaria", el accidente se ha podido producir "por una concatenación de fallos técnicos que degradaron el sistema LZB unido a errores humanos".

En este sentido, ha asegurado que el LZB es un sistema de señalización "eficaz y plenamente válido después de más de 30 años de servicio, siempre que su mantenimiento sea el adecuado para mantener sus prestaciones".

Cree que no es habitual que el sistema LZB falle, "aunque es posible" y ha manifestado que ese posible fallo, "podría haber generado la toma posterior de decisiones en el centro de operaciones de Atocha, por lo que es necesario, también, reforzar el proceso de mantenimiento de sistemas de enclavamiento como el de Urda".

Por otro lado, ha incidido en la necesidad de "revisar a fondo" las condiciones de trabajo y la experiencia requerida a los controladores de tráfico ferroviario, así como garantizar "un eficaz relevo generacional, en instalaciones de gran responsabilidad como son los centros de regulación de circulación".

Para finalizar, y en relación a la sustitución del sistema LZB en la línea AVE Madrid-Sevilla, el Colegio ha aseverado que "no es necesario interrumpir la circulación ferroviaria cuando los sistemas que se están cambiando son compatibles y sustituibles, como es el caso de el LZB y el ETCS que llevan el proceso de sustitución desde hace algún tiempo y cuyas pruebas de funcionamiento del nuevo sistema se están realizando en horario nocturno".