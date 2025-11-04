Colegio de Economistas apoya la rebaja fiscal anunciada por Buruaga "siempre que no suponga un detrimento del bienestar"

Archivo - El decano-presidente del Colegio de Economistas de Cantabria, Fernando García. - COLEGIO DE ECONOMISTAS - Archivo

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Colegio de Economistas de Cantabria, Fernando García, ha apoyado este martes la propuesta de rebaja fiscal para 2026 anunciada por la presidenta del Gobierno regional, María José Sáenz de Buruaga, siempre que "no suponga un detrimento en las cuotas de bienestar".

García ha afirmado que estas "mejoras", traducidas en reducciones impositivas, "son bienvenidas siempre que produce un equilibrio entre ingresos y gastos". Asimismo, ha explicado que esta medida propiciará un incremento del consumo porque el dinero pasará a estar en manos de los ciudadanos, en lugar de en manos de Hacienda.

Así lo ha afirmado este martes, a preguntas de la prensa, durante la rueda de prensa de presentación del concierto solidario 'Voces para Transformar Vidas'.

En concreto, las medidas avanzadas por la presidenta tienen que ver con los tributos transferidos a las autonomías, como el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), que bajará del 9% al 7% hasta los 300.000 euros y una parte del tramo del IRPF para personas con enfermedades raras, pero que "no tiene impacto" en los impuestos "muy recaudatorios" como el IVA o el de Sociedades.

Además, la presidenta resumió este lunes durante el pleno del Parlamento de Cantabria que las rebajas impositivas llevadas a cabo desde 2023 han permitido que los cántabros tuvieran "52 millones de euros más en los bolsillos".

MEJORAN LAS PREVISIONES DEL PIB

Por otra parte, García también ha valorado la mejora de las previsiones económicas en los datos publicados este lunes por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y ha calificado como "positiva" la tendencia para el final de año, que dice que el Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad autónoma crecerá en torno al 2,5% en 2025.

En esta línea, Cantabria ha crecido en el tercer trimestre del año un 0,7 por ciento respecto al segundo, una décima por encima que la media nacional (0,6%), lo que la sitúa a la cabeza de las comunidades que más crecen en términos intertrimestrales.

Sin embargo, García, ha incidido en que, en términos interanuales --comparando los datos del tercer trimestre del año con los obtenidos en el mismo periodo del año anterior-- Cantabria crece "por debajo de la media nacional".

El presidente del Colegio ha aportado por "potenciar" el sector agroalimentario, que "está estancado", así como el sector industrial, que "también está paralizado". En esta línea, ha detallado que el sector que más crece es el sector servicios.