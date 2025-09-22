El Colegio de Farmacéuticos de Cantabria destaca el valor de la colegiación en todos los ámbitos de la profesión - COF

Con motivo del Día Mundial de las Profesiones Liberales

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria (COF) se une a la campaña impulsada por Unión Profesional Cantabria bajo el lema 'Nuestra colegiación, tu seguridad y tu garantía', puesta en marcha con motivo del Día Mundial de las Profesiones Liberales, que se celebra el 23 de septiembre, con el objetivo de visibilizar la importancia de la colegiación como elemento clave de garantía, ética y seguridad para la ciudadanía.

La colegiación profesional no solo es una obligación legal, sino también una herramienta fundamental para asegurar la buena praxis, el desarrollo continuo y el compromiso con el interés general, ha destacado el COF, que ha precisado que, en Cantabria, esta labor es ejercida por casi 900 farmacéuticos colegiados, que desarrollan su trabajo en múltiples ámbitos asistenciales y técnicos.

"La colegiación representa un compromiso con la excelencia profesional en todos los ámbitos en los que ejercemos los farmacéuticos: en la farmacia comunitaria, pero también en farmacia hospitalaria, en distribución farmacéutica, en análisis clínicos, salud pública, docencia, investigación o industria", ha destacado la presidenta del Colegio, María García del Hierro.

En Cantabria, el trabajo de los farmacéuticos se traduce en iniciativas concretas como la dispensación colaborativa de medicamentos hospitalarios; el programa 'Juntos' de atención al paciente trasplantado -pionero en España-; las actividades de educación sanitaria en centros escolares y colectivos profesionales, así como la presencia activa en zonas rurales donde el farmacéutico es muchas veces el primer contacto sanitario, ha concretado.

La institución ha animado a todos los profesionales colegiados a sumarse a esta jornada compartiendo en redes sociales mensajes que refuercen el valor del ejercicio profesional responsable y colegiado, utilizando los hashtags: #DíaMundialDeLasProfesionesLiberales #NuestraColegiaciónTuSeguridad #OrgullososDeAportarValor

Esta campaña, impulsada por la Unión Profesional de España y la Unión Mundial de Profesiones Liberales, busca generar un espacio de reflexión colectiva sobre el papel imprescindible de las profesiones colegiadas en la construcción de una sociedad más segura, equitativa y profesionalizada.