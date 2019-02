El Colegio de Médicos pone en marcha foros para analizar y mejorar las especialidades médicas

Publicado 08/02/2019 12:03:55 CET

El primer foro ha sido el de Pediatría y ya se ha celebrado esta semana

SANTANDER, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Cantabria ha inaugurado los Foros Profesionales que ha puesto en marcha para realizar análisis "exhaustivos" de las especialidades médicas en la región y de la situación de los profesionales, que han comenzado esta semana con el de Pediatría.

Este primer foro, celebrado en el seno del Colegio de Médicos, se prolongó durante más de tres horas y en él se aportaron ideas para resolver los problemas de los médicos pediatras, tanto del ámbito de Atención Primaria como hospitalario, según ha informado el Colegio en un comunicado.

Todos los especialistas que acudieron a la reunión coincidieron en la necesidad de aumentar el ratio de médicos pediatras en Cantabria para evitar situaciones "límites" de saturación en algunos servicios.

También estuvieron de acuerdo en la convicción de no admitir contratos mixtos en pediatría en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) que combinen la Atención Primaria (AP) con la hospitalaria, ya que consideran que son "parches" que "no ayudan a mejorar la calidad asistencial, sino todo lo contrario", sobre todo si no queda adecuadamente cubierto el cupo de AP y si las guardias voluntarias repercuten en la asistencia de la mañana.

Tras este primer encuentro, el nuevo Foro de Pediatría del Colegio de Médicos continuará reuniéndose de forma periódica para perfilar los objetivos del programa y crear propuestas profesionales de consenso centradas en los pacientes, que servirán de base para el desarrollo profesional y laboral de los especialistas en Pediatría y cuyas conclusiones se plasmarán en informes que el Colegio hará llegar a los responsables institucionales correspondientes.

Asimismo, el Colegio seguirá trabajando en la creación de otros foros de especialistas para contar con una "visión pormenorizada" de la situación de todos los médicos de Cantabria.

Los foros los lleva a cabo un grupo de facultativos de "reconocido prestigio" que representan a sociedades científicas y otros colectivos de especialistas, y persiguen acoger el fomento de conocimiento, el análisis y la orientación profesional de todas las especialidades médicas.