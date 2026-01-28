El colegio Pedro Velarde de Camargo integra en su edificio el primer ciclo de Infantil

A - GOBIERNO DE CANTABRIA

El Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Pedro Velarde de Camargo ha integrado en su edificio el primer ciclo de Infantil, tras una obra ejecutada entre septiembre y noviembre, en la que el Gobierno de Cantabria ha invertido 85.000 euros.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha visitado este miércoles el centro educativo para ver esta actuación, que ha conseguido el traslado de este ciclo que hasta ahora estaba ubicado en unas instalaciones municipales fuera del edificio principal, ha informado el Ejecutivo regional.

Estos trabajos han habilitado un espacio compartido para los grupos de primer ciclo Infantil, con dos zonas de aproximadamente 50 metros cuadrados.

A ello se une la renovación integral de este espacio, con un parque exterior dotado y cubierto con un panel que permite integrar las aulas de dos años en el colegio "con los estándares de calidad", ha explicado Silva.

El consejero ha destacado que Camargo es un municipio que tiene "mucho peso" y "un papel protagonista" en la educación cántabra, al contar con entre 4.000 y 4.500 escolares, en un total de 16 centros educativos.

En esta línea, ha agradecido al Ayuntamiento su "esfuerzo" económico "extra" en materia educativa, "respecto a lo que la ley le obliga", al destinar en torno a millón y medio de euros cada año a cuestiones como personal de atención a los centros educativos, infraestructuras, mantenimiento o desarrollo de programas educativos como talleres de radio para escolares, entre otros.

Por su parte, el alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha agradecido al Gobierno de Cantabria su apoyo en la culminación de la integración de las aulas de dos años tanto en el colegio Mateo Escagedo y como en el Pedro Velarde.