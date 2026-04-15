El colegio La Salle Santander acoge dos exposiciones sobre el terrorismo en España - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El colegio La Salle Santander acoge dos exposiciones, dirigidas a escolares, que explican a través de testimonios de víctimas, cómics y materiales audiovisuales el impacto del terrorismo en la sociedad española y permiten a los alumnos comprender mejor esta realidad histórica y sus consecuencias.

En su visita a la muestra, la concejala de Educación de Santander, Noemí Méndez, ha destacado el compromiso del centro concertado con "la educación en valores" y le ha felicitado por su implicación para acercar a los alumnos una parte "fundamental" de la historia reciente "desde el respeto, el rigor y la sensibilidad hacia las víctimas".

Además, ha puesto en valor la importancia de este tipo de iniciativas para formar ciudadanos "críticos y comprometidos con la convivencia".

Esta propuesta es posible gracias a la colaboración entre el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación Fernando Buesa, que trabajan conjuntamente en la elaboración de materiales didácticos para fomentar la educación en valores, ha informado el Consistorio.

La primera de las muestras, 'Dolor y Memoria', utiliza el cómic para narrar nueve historias de víctimas de distintas formas de terrorismo -ETA, ultraderecha, GRAPO y yihadismo-. Cada panel combina ilustración, texto en distintos idiomas y códigos QR que permiten ampliar la información.

Por su parte, 'Historia y Memoria del Terrorismo' ofrece un recorrido cronológico desde 1960 hasta la actualidad, con el objetivo de acercar esta parte de la historia de España a estudiantes y comunidad educativa.

La exposición fue ideada por el profesor de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, Pedro Barruso Bares.

Por otro lado, coincidiendo con estas exposiciones, el colegio ha organizado una charla para alumnos de 2º de Bachillerato con el periodista Miguel Ángel Idígoras y Marta Buesa, bajo el título 'El terrorismo de ETA. La importancia del relato'.

En la visita a la muestra, han participado representantes de la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo (ASCANVITE) y del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.