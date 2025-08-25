Colisiona contra un contenedor de obra en Santander cuando triplicaba la tasa de alcohol

SANTANDER 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una conductora que triplicaba la tasa de alcohol se ha salido de la vía en la avenida de Los Castros y ha colisionado contra un contenedor metálico de obra.

El siniestro tuvo lugar este domingo, a primera hora de la mañana, cuando el vehículo que conducía la mujer se salió de la carretera y chocó contra el contenedor de obra, que estaba situado en una zona reserva y al que ocasionó daños materiales.

Miembros de la Unidad de Atestados de la Policía de Santander realizaron la prueba de alcoholemia a la conductora, que superó en más del triple la tasa permitida.

Por ello, los agentes le instruyeron diligencias judiciales en calidad de investigada no detenida, por un supuesto delito contra la seguridad vial.

El vehículo fue retirado por una grúa urbana al Depósito Municipal de Ojaiz, según ha informado este lunes la Policía Local de Santander.

Además, la Policía también instruyó este domingo diligencias judiciales contra un conductor de una motocicleta de 51 años que duplicaba la tasa de alcohol y que fue interceptado en un control de madrugada en la calle San Román de la Llanilla.