La colocación de la estructura metálica avanza el viaducto de la ría de Solía que estará finalizado en primavera de 2027 - JOSE ROMAN CAVIA SOTO-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo viaducto sobre la ría de Solía, que conectará los polígonos de Guarnizo y Morero con la S-30, comienza a tomar forma con la colocación de la estructura metálica del tablero, un "hito" para un proyecto que cuenta con un presupuesto de más de 16 millones de euros y que estará finalizado en primavera de 2027.

Así lo ha avanzado la que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, tras una visita en la que ha supervisado hoy el estado de las obras.

En concreto, este lunes se ha instalado el primero de los 15 tramos en que se divide la estructura, una pieza de 60 toneladas que ya luce apoyada sobre los pilares tras una maniobra de izado en grúa.

Buruaga ha destacado la importancia de esta actuación que, además de posibilitar un enlace directo con los polígonos industriales, agilizará el paso de los vehículos pesados que transitan a diario por esta zona, facilitará las operaciones logísticas de las empresas y negocios, y mejorará la interconectividad entre los diferentes núcleos de la Bahía de Santander.

Se trata de una de las inversiones más importantes en materia de carreteras y un compromiso de su Gobierno con un proyecto "largamente demandado" por las empresas ubicadas en los polígonos y por los Ayuntamientos de El Astillero y de Villaescusa, que "por fin" será una realidad el año que viene después de "muchos retrasos y promesas incumplidas durante la anterior legislatura", según ha indicado.

La presidenta ha explicado que la administración autonómica ha certificado ya cerca de 6,5 millones de euros del total del presupuesto y que el grado de ejecución ronda el 40% en términos generales, aunque determinadas fases como las explanaciones o la colocación de estribos y pilares superan ya el 90%.

"Todo avanza de forma ágil, según lo previsto y en plazo", ha subrayado Buruaga, que ha estado acompañada en la visita por el consejero de Fomento, Roberto Media; el alcalde de Villaescusa, Constantino Fernández; el tercer teniente de alcalde de El Astillero, Alejandro Hoz, y representantes de la UTE adjudicataria de las obras (Copesa-Metalizard).

El nuevo tramo, que en total tendrá una longitud de 619 metros, discurrirá entre Morero y el intercambiador de Liaño, y su ejecución completará la construcción del nuevo eje de conexión entre las autovías S-10 y S-30, tras dos fases anteriores que ya están operativas.

La actuación tiene como principal elemento singular este viaducto sobre la ría de Solía de 427 metros de longitud y 75 metros de luz principal.

La calzada estará formada por dos carriles de 3,25 metros y arcenes de 1,10 metros, a lo que se unirá, en uno de los lados, una acera compartida para peatones como ciclistas de 2,75 metros.

Asimismo, el proyecto prevé la ejecución de todas las intervenciones necesarias para la construcción del nuevo vial, tales como terraplenes, drenajes, aceras, estructuras, señalización, reposición de servicios, restauración ambiental, etc.