Colsa dice que en Cantur todos los procesos de contratación son "limpios, abiertos y negociados con el comité"

Afirma que Dirección y comité están al "99%" de acuerdo sobre el acceso a Cantur y avanza la próxima aprobación de un manual de contratación



SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cantur, Bernardo Colsa (PRC), ha asegurado que, desde su llegada, "todos" los procedimientos de contratación han sido "limpios, abiertos y negociados con el comité" y "transparentes", algo que la oposición (PP, Cs y Vox) cuestiona y ve "contradictorio" con las sentencias judiciales que anulan procesos selectivos en esta sociedad pública por diversas razones, entre ellas la falta de negociación colectiva.

Esta discrepancia de opiniones se ha puesto de manifiesto durante la comparecencia este jueves en comisión parlamentaria de Colsa para informar de su gestión al frente de esta sociedad pública desde octubre de 2019.

Aunque durante la misma, Colsa ha sacado pecho de su gestión en Cantur en los diferentes ámbitos, así como de los resultados de visitantes de las instalaciones turísticas que gestiona, el tema del personal ha sido el tema que mayor parte del debate ha centrado, y también las críticas de la oposición, aunque también se ha quejado de la falta de noticias respecto a algunas inversiones anunciadas, como el aparcamiento cubierto de Fuente De, la ampliación de Cabárceno o el campo de golf de Mogrovejo (Camaleño).

ACUERDO "AL 99%" Y PRÓXIMA APROBACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN

En cuanto al tema de personal, Colsa ha afirmado que la Dirección y el comité de empresa están "de acuerdo prácticamente en todo, y con todos" en los procesos de acceso a Cantur, una cuestión en la que hay un acuerdo "al 99%".

Colsa ha explicado que hay un acuerdo para que "casi todos" los puestos de trabajo en Cantur --110 en total-- se cubran a través de concursos de traslados, promoción interna o promoción libre a través de un procedimiento tasado y negociado.

Según ha explicado, que "tan solo separa" a ambas partes cómo deben cubrirse los puestos de los responsables de las instalaciones y de los departamentos transversales (14 puestos), que, según ha señalado, el comité de empresa quiere que se cubran a través de una promoción interna, mientras que la Dirección cree que esa no es la fórmula, aunque está de acuerdo en que a los trabajadores de la empresa pública se les puntúe en el proceso para acceder a esos puestos.

Ha asegurado que, salvo eso, todo lo demás está "absolutamente consensuado" y, de hecho, ha anunciado la próxima aprobación del manual de contratación de Cantur, solo pendiente, según ha dicho, de una revisión por parte de los servicios jurídicos de la sociedad pública.

Así, ha considerado que esta legislatura se ha puesto la "piedra fundamental" y se han establecido las "bases" para "normalizar" la contratación en Cantur. "La discreccionalidad, la falta de transparencia. Todo está absolutamente superado con el pacto tácito que tenemos con el comité", ha afirmado.

Colsa ha explicado que en esta legislatura se han llevado a cabo 92 procesos selectivos y ha insistido en que "ninguna persona" de las contratadas en Cantur ha entrado sin haber superado un proceso selectivo.

También ha subrayado el trabajo que se está realizando para conseguir aprobar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), algo que se ha visto retrasado por la irrupción del Covid, y para negociar el convenio colectivo, algo en lo que --ha reconocido-- "no se ha avanzado lo deseable", aunque sí se han llegado a algunos acuerdos en cuestiones que eran más perentorias.

Colsa cree que "seguramente" se podría haber avanzado más pero que no ha sido posible por "reclamaciones sindicales que han ido al juzgado sin pasar por la mesa de negociación".

También ha afirmado que Cantur está afrontando el problema de la alta eventualidad de las contrataciones, algo común, según ha dicho, en todas las Administraciones.

Cree que la solución al "nudo gordiano" que suponen las contrataciones eventuales pasa por "aprovechar" la reforma laboral y la Ley 20/21 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el sector público "viene bien a todas las Administraciones públicas porque soluciona un problema muy serio".

Colsa ha aludido al proceso de estabilización planteado en Cantur, que, según le ha recordado el PP, ha sido llevado a los tribunales por algunos sindicatos, con una vista prevista, según el 'popular' Roberto Media para el 17 de marzo.

Al margen de estas cuestiones, Colsa ha defendido que Cantur es hoy "una empresa del siglo XXI, adaptada a los nuevos tiempos y demandas" y cree que ha cumplido "con creces su labor clave en el desarrollo de Cantabria" y de su sector turístico, pese a la pandemia.

Ha reivindicado los datos de visitantes de instalaciones como Cabárceno, Fuente Dé o Alto Campoo, una estación que en lo que va de temporada (45 días) ha conseguido ya 100.000 usuarios, lo que hace que sea ya "la tercera mejor temporada" de su historia y aún sin concluir.

Y ya en lo económico, Colsa ha señalado que en esta legislatura, gracias a la reorganización de los sistemas de gestión y venta, la cifra de negocio de Cantur se ha incrementado hasta los 84,3 millones, frente a los 62 que tenía en de 2011 a 2015, en la etapa del PP, o de los 80 de las 2015-2019, ya en manos del PRC.

También ha señalado que en esta legislatura se han realizado inversiones en inmovilizado en caso 22 millones, frente a los 7,6 y 18,2 de las dos precedentes.

LA OPOSICIÓN

Menos satisfecha se ha mostrado la oposición de la gestión de Colsa en Cantur en esta legislatura, que el diputado del PP y exdirector general de la sociedad pública ha sido un "verdadero desastre".

Además de otros problemas que aprecia en el funcionamiento de algunas instalaciones, como la de Alto Campoo o las colas en Cabárceno, o ha denunciado que algunas inversiones anunciadas se han quedado en "nada", especialmente crítico se ha mostrado con la gestión del personal en Cantur.

Así, ha afirmado que para entrar en Cantur "hay que tener el carné del PRC", recordando casos como el de la directora de Cabárceno, Beatriz Sainz; Santiago Flor o Ana Barca. "No me habla de limpieza, ni de honradez", ha replicado Media a Colsa, algo que éste ha negado afirmando que él "no pregunta de qué partido" es a las personas que se contratan.

También Media, en contra de lo dicho por Colsa, ha afirmado que la Dirección de Cantur no ha llegado en esta legislatura a "ningún acuerdo" con los sindicatos y ha retado a Colsa a presentar las actas donde éstos se recojan.

Por otra parte, ha hecho alusión a las demandas de cantidades y de derechos presentadas por trabajadores --68, según ha dicho-- que ya han tenido un coste "de más de 350.000 euros" y ha asegurado que éstos tienen que recurrir a los tribunales porque Colsa "no les hace ni caso".

Por su parte, Vox ha echado en cara la "falta de transparencia" en las contrataciones de Cantur y Cs "no puede entender" que no se haya dado "prioridad absoluta" a la elaboración de la RPT.

Además, desde el partido naranja han preguntado a Colsa por distintas inversiones anunciadas y de las que, según ha dicho, no se sabe nada.