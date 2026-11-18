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CAMARGO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los comercios de Camargo ya pueden inscribirse en el Bingo Comercial Compremio Cantabria, una campaña que busca animar las compras en los establecimientos del municipio en las semanas previas a la Navidad. La iniciativa repartirá 2.400 euros en vales que se podrán canjear en los propios comercios adheridos y sorteará un televisor LED de 55 pulgadas.

Del 26 de noviembre al 11 de diciembre, ambos incluidos, los establecimientos participantes entregarán un cartón de bingo a los clientes mayores de edad por cada compra de al menos 10 euros en un mismo tique, hasta agotar existencias.

Los comercios adheridos se identificarán con un cartel de la campaña y dispondrán de 200 cartones cada uno. Para optar a los premios, será necesario conservar el tique de compra y presentarlo junto al cartón premiado.

Las cuatro partidas se celebrarán el viernes 11 de diciembre, a partir de las 20.30 horas, en la bolera Gerardo Castanedo de Maliaño. En cada partida se entregará un vale de 500 euros a quien cante bingo y otro de 100 euros a quien complete la línea. Al término de la última partida se sorteará el televisor entre los participantes que no hayan obtenido premio y sigan presentes en la bolera.

La inscripción es gratuita para los establecimientos abiertos al público en Camargo y permanecerá abierta hasta el lunes 23 de noviembre, a las 20.00 horas. Los negocios interesados pueden apuntarse a través de la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN), en el teléfono 942 232 464 o en info@coercan.net, así como a través de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Camargo (ACEARCA), en el teléfono 628 60 25 50 y el correo electrónico infoacearca@gmail.com.

La campaña, en la que colaboran el Ayuntamiento de Camargo y ACEARCA, está organizada por COERCAN en el marco del convenio suscrito con la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria.