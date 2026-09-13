Comercio incide en la importancia de revisar las condiciones de contratación en cursos y contenidos digitales online - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria recomienda revisar detenidamente las condiciones de contratación antes de adquirir cursos online, plataformas de formación, libros electrónicos, programas descargables u otros contenidos digitales, especialmente cuando se ofrece acceso inmediato al servicio o contenido.

En un comunicado, incide en que, con carácter general, las compras realizadas a distancia cuentan con un plazo de 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento, que permite al consumidor cancelar el contrato sin necesidad de justificar su decisión.

No obstante, aclara que la normativa contempla determinadas excepciones en el caso de contenidos y servicios digitales que comienzan a suministrarse de forma inmediata.

En estos supuestos, el consumidor puede perder el derecho de desistimiento cuando solicita expresamente el acceso antes de que finalice el plazo de 14 días y reconoce que dicha actuación supone la pérdida de ese derecho.

Desde la Dirección General se recuerda que esta circunstancia puede producirse, por ejemplo, al contratar un curso online y comenzar inmediatamente a visualizar sus contenidos, descargar materiales o utilizar recursos digitales de la plataforma.

Para que opere esta excepción, deben concurrir determinadas circunstancias.

En particular, el consumidor debe haber solicitado que el suministro del contenido digital comience durante el periodo de desistimiento y debe haber reconocido expresamente que, al comenzar la ejecución, puede perder su derecho a desistir.

Esta aceptación puede aparecer durante el proceso de contratación mediante una casilla específica, un botón o la aceptación de determinadas condiciones.

Por ello, Comercio considera especialmente importante no aceptar de forma automática todas las opciones que aparecen durante una compra online y comprobar qué efectos tiene cada una de ellas.

"En las compras por Internet, unos segundos de lectura pueden evitar problemas posteriores. Antes de contratar un curso o cualquier contenido digital debemos saber exactamente qué estamos comprando, cuánto vamos a pagar y, sobre todo, qué condiciones hemos aceptado", señalan desde el Ejecutivo autonómico.

ESPECIAL ATENCIÓN A LOS CURSOS ONLINE

La Dirección General pide especial atención a los cursos de formación en línea, los que constituyen uno de los supuestos en los que esta situación puede plantearse con mayor frecuencia, ya que muchas plataformas ofrecen acceso inmediato a vídeos, materiales didácticos, documentos descargables, ejercicios o recursos interactivos desde el mismo momento en que se formaliza la contratación.

Advierte que cuando el consumidor ha solicitado expresamente ese acceso inmediato y ha aceptado las consecuencias legales previstas para estos casos, un posterior cambio de opinión no permite necesariamente resolver el contrato invocando el derecho de desistimiento.

Por este motivo, la Comercio y Consumo aconseja comprobar antes de realizar el pago aspectos como el contenido y alcance real de la formación, su duración, el precio final, las condiciones de acceso, la existencia de renovaciones automáticas y las condiciones aplicables a cancelaciones y devoluciones.

PASOS A SEGUIR

En el marco de la campaña informativa impulsada junto al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Dirección General recomienda seguir una serie de pasos antes de contratar cualquier curso o contenido digital.

Así, recomienda leer las condiciones de la oferta, ya que es importante revisar toda la información relativa al servicio antes de iniciar la formación o acceder al contenido, prestando especial atención a la duración, las condiciones de acceso y las posibilidades de cancelación.

También revisar las casillas de aceptación, ya que antes de marcar una casilla o pulsar un botón, conviene comprobar qué se está aceptando y si la activación inmediata del contenido tiene consecuencias sobre el derecho de desistimiento, y comprobar las condiciones de acceso porque el consumidor debe conocer durante cuánto tiempo tendrá disponible el contenido, cómo se facilita el acceso, si existen limitaciones de uso y qué requisitos técnicos son necesarios.

De igual manera, confirmar las condiciones de desistimiento, ya que es recomendable comprobar expresamente si se mantiene el derecho de desistimiento de 14 días o si resulta aplicable alguna de las excepciones previstas para los contenidos y servicios digitales.

Finalmente, resolver las dudas antes de facilitar los datos de pago, ya que si existen dudas sobre el funcionamiento del servicio, las renovaciones, los plazos o las devoluciones, es aconsejable solicitar información a la empresa antes de formalizar la contratación.

INFORMACIÓN PREVIA PARA UNA COMPRA SEGURA

La Dirección General de Comercio y Consumo recuerda la importancia de que los consumidores dispongan de información clara, comprensible y accesible antes de contratar, de manera que puedan tomar una decisión con conocimiento de las condiciones del servicio.

En este sentido, recomienda dedicar unos minutos a leer las condiciones de uso y contratación antes de adquirir cualquier producto o servicio digital y prestar especial atención a aquellas opciones que impliquen el inicio inmediato del suministro.

"Los contenidos digitales ofrecen muchas ventajas y facilitan el acceso inmediato a servicios de formación y entretenimiento, pero esa rapidez no debe llevarnos a contratar sin leer. Antes de contratar un curso o producto digital, lee las condiciones. No siempre hay marcha atrás", subrayan desde el Ejecutivo autonómico.

Ante cualquier duda o incidencia relacionada con la contratación de servicios digitales, se puede solicitar asesoramiento a través de los servicios públicos de información al consumidor de Cantabria.