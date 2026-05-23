El comercio local de Santander exhibirá en junio sus propuestas en el desfile de verano

Presentación del desfile de verano - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Gran Hotel Victoria acogerá el 9 de junio el desfile de verano organizado por la Asociación de Creadores de Cantabria, donde una veintena de firmas y empresas del sector minorista de Santander participarán exhibiendo sus propuestas y con el que se marca el inicio del verano en la ciudad.

En su sexta edición, tendrá nuevamente un componen solidario y contará con actuaciones y espectáculos musicales en directo de artistas y creadores cántabros.

Con el respaldo del Ayuntamiento y de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, el evento tiene como objetivos promocionar el comercio local e impulsar las ventas durante los meses de mayor afluencia de turistas.

Dentro de su carácter solidario, que subraya el compromiso social del comercio santanderino con las personas más desfavorecidas en situación de pobreza y exclusión, mostrará la labor de las Hermanas de la Caridad al frente de la Cocina Económica, en cuyos talleres ocupacionales textiles de su empresa de inserción social Luimar se confeccionan ropa, calzado y complementos, que también se mostrarán durante el desfile.

Así, el desfile de verano reivindica los valores del comercio local, como "un ejemplo del dinamismo y compromiso de los comerciantes de Santander, que apuestan por la cercanía y la relación con el cliente como señas de identidad y autenticidad", ha señalado el Consistorio en nota de prensa.

En este sentido, durante el evento se hará entrega del Premio a la Autenticidad del Comercio de Santander, un galardón otorgado por la Asociación de Creadores en colaboración con el Ayuntamiento, que reconoce el esfuerzo realizado por los pequeños comercios de proximidad para ofrecer un servicio de calidad, a través de la atención personalizada y el asesoramiento especializado basado en el conocimiento del producto y las necesidades del cliente.

El pasado año, el premio lo recibió la empresaria Amada Lois y en 2026 destacará la trayectoria de otra reconocida empresaria del comercio de moda local.

"Desde el Ayuntamiento estamos encantados de apoyar esta nueva iniciativa del mundo de la moda para poner en valor la experiencia y calidad de nuestros comercios locales", ha subrayado la alcaldesa, Gema Igual.

SEXTA EDICIÓN DEL DESFILE DE VERANO

En su sexta edición, esta pasarela mostrará la oferta de moda de reconocidas firmas comerciales lideradas por las empresarias santanderinas Amada Lois, Sandra Alonso, María Jesús Gil, Amaya Bezanilla o Andrea González-Villullas, responsable esta última de la firma propia Minor de Central Óptica.

Y junto a ellas, las también empresarias locales Pilar Pescador (Eduardo & Pilar Pescador), Almudena Carriles (Esencia & Naturaleza y Centro Kábala), Marga Blanco (Blanco Tiza) y Noelia Corcaba (Distinta).

Igualmente, se suma las creaciones de la diseñadora Victoria Herreros, habitual de tiendas efímeras y pop-ups temáticos; la oferta de prendas y equipamiento de la Obsession Surf Shop del empresario y promotor de deportes de glisse Pedro García, así como los diseños de la firma cántabra de sudaderas y camisetas Berris, dirigida por el diseñador Carlos Daza y vinculada con la Asociación Nueva Vida.

Veinticinco modelos participarán en un gran desfile masculino y femenino de moda baño, moda casual, urbana y glisse sports, como el surf o el skate; líneas de cóctel, fiesta y ceremonia, accesorios y complementos, joyería y gafas de sol.

Una pasarela en la que también estarán presentes las tendencias en belleza, bienestar y terapias naturales, decoración e interiorismo, e incluso las líneas gourmet y delicatessen propias de la temporada.

Finalizado el desfile, coordinador por Lucila Fernández, se servirá un vino español en la terraza del Gran Hotel Victoria.

ENTRADAS

Las entradas, a un precio de 20 euros, pueden adquirirse en los comercios de Santander participantes: Corsetería Amada Lois, Central Óptica, María Jesús Gil Joyas, Sandra Alonso Moda Personal, DiKsí by Amaya Bezanilla, Blanco Tiza, Esencia & Naturaleza, Centro Kábala, Distinta y Obsession Surf Shop, y en Grupo Difusión de Torrelavega, así como el mismo día del desfile en el Gran Hotel Victoria.

Además del respaldo de la Concejalía de Comercio y Mercados y la Dirección General de Comercio y Consumo, la iniciativa cuenta también con la colaboración del Centro Médico Lealtad y la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria (APEMECAC).

Asimismo, tiene el apoyo de los medios de comunicación El Diario Montañés y su Canal de Tendencias Cantabria DModa, Cantabria Televisión, La Guía GO, Cantabria Económica, El Faradio y Cantabria Directa.

Otros colaboradores son Grupo Difusión, DobleM Eventos, Amazing Deejays, Viento Sur Media, Eventos Decibelios, Santander Veinte, Urban Garden, Tribeca y Jesús Torcida; Camus Impresores, Santander Cruceros y el Grupo Empresarial Pepín Nereo.