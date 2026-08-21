Los comercios de Buelna repartirán 1.200 euros en vales de compra durante las Guerras Cántabras

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, respalda las campañas de promoción y dinamización impulsadas por la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle de Buelna - GOBIERNO

SANTANDER, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las campañas de promoción y dinamización de los comercios del Valle de Buelna repartirán este año un total de 13.500 euros en vales de compra, 1.200 en la próxima cita: la XVIII Fiesta del Comercio, que se desarrollará del 24 de agosto al 6 de septiembre entre los clientes coincidiendo con la celebración de las Guerras Cántabras.

Las iniciativas, impulsadas por la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle de Buelna, cuentan con el respaldo de la Consejería de Comercio del Gobierno de Cantabria.

En la Fiesta del Comercio, que este año contará también con el respaldo del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna y la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN), participarán unos 70 establecimientos, en los que deberán comprar los clientes e introducir después el tique de compra en urnas en mostradores.

El sorteo se hará la semana posterior al fin de las Guerras Cántabras y los vales podrán utilizarse después en los negocios participantes, según ha explicado el director general de Comercio y Consumo del Gobierno, Rosendo Ruiz, durante la presentación de la Fiesta del Comercio, que ha definido como "el cóctel perfecto".

Y es que esta cita suma comercio, turismo y una fiesta como las Guerras Cántabras, de Interés Turístico Internacional, que supone un "extraordinario escaparate" para Los Corrales y una "oportunidad" para el comercio local.

En el acto intervinieron también el alcalde en funciones de Los Corrales, Javier Conde; concejales de la Corporación; el secretario general de COERCAN, Gonzalo Cayón; el presidente de la Asociación Guerras Cántabras, Óscar del Val, y el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle de Buelna, Salvador Fernández.

Todos coincidieron en la importancia de esta iniciativa y animaron a vecinos y visitantes a participar en la campaña y a "descubrir y apoyar el comercio de proximidad".

CUATRO CAMPAÑAS.

La Fiesta del Comercio se integra en un calendario de cuatro campañas que la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle de Buelna desarrollará a lo largo del año con el objetivo de dinamizar las ventas y fidelizar a los consumidores.

Así, entre el 11 y el 25 de septiembre se celebrará 'Bingo con Premio Cantabria', que repartirá 2.400 euros en vales de compra; del 2 de noviembre al 31 de diciembre tendrá lugar una nueva edición de 'Compra y Gana, con 8.000 euros en vales, a razón de 1.000 euros por cada una de las ocho semanas de duración de la campaña; y finalmente, del 9 al 24 de diciembre, coincidiendo con la Navidad, se desarrollará el 'Concurso de Escaparates', que contará con 700 euros en premios y regalos para los comercios participantes.

Estas iniciativas se suman a 'Primavera Comercial', desarrollada durante la primera parte del año, que incluyó también el sorteo de una gran cesta de productos.

En total, el comercio de Los Corrales de Buelna pondrá a disposición de sus clientes durante 2026 un total de 13.500 euros en vales de compra, una cantidad que el Gobierno de Cantabria considera "una muestra del esfuerzo del sector por impulsar el consumo local".