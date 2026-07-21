Archivo - Comienza la fase de mentoring para los 10 finalistas del programa de creación y escalado de EIBTs de SODERCAN - SODERCAN - Archivo

SANTANDER, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del programa para la creación y escalado de empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTS) de SODERCAN (www.sodercan.es), pasa a la siguiente fase con el inicio de las mentorías individuales por parte de los diez proyectos con mayor proyección de los 19 que han participado en la fase inicial de formación grupal.

Se trata de Laproa Biothec, Biomaglight Tecnologies, Datos Ninja, Co2nversions of the Environment, Vamos Rural Marketing, Archihorn, Particle Care, Útil, Intellcyst y Swin Division.

En la fase de mentoring individual, recibirán orientación y asistencia especializada para elaborar, complementar o perfeccionar el plan de negocio, y posteriormente podrán optar a premios en metálico y acompañamiento para su presentación a redes de inversores privados y a entidades públicas de financiación.

El programa EIBTS de SODERCAN contempla tres primeros premios dotados con 30.000, 25.000 y 20.000 euros, respectivamente, y siete accésit de 10.000 euros.

A la segunda edición se han presentado en total 44 proyectos empresariales, el mismo número que en 2025, lo que refleja el interés del programa de SODERCAN y el dinamismo del tejido emprendedor tecnológico de Cantabria, que está "en movimiento, creciendo y desarrollándose", ha indicado el Gobierno.

Los 19 mejor valorados en la selección previa han participado en una fase de formación integrada por talleres grupales sobre los ámbitos básicos para crear un negocio y competencias clave para emprender con éxito en el ámbito de las startups: liderazgo y estrategia; desarrollo de negocio; recursos financieros; marketing y comunicación, y capacitación tecnológica.

La relación de iniciativas seleccionadas refleja la diversidad y el foco tecnológico del programa, con proyectos que abarcan desde biotecnología y blue economy, hasta valorización y gestión de activos ambientales, plataformas de extracción y estructuración automática de información, industria 4.0 y automatización.

También, healthtech y tecnologías médicas, soluciones de transformación digital para organizaciones, inteligencia artificial y automatización de procesos de negocio, software y servicios para entrenamiento deportivo, plataformas para nuevas experiencias de turismo rural, comunidades digitales de aprendizaje en data e IA, sistemas acústicos de alto rendimiento y soluciones edtech basadas en práctica guiada y role-play asistido por IA.

Incluido en la I Agenda Digital de Cantabria y en el Plan de Apoyo al Empleo Autónomo, SODERCAN impulsa el programa EIBT para apoyar y reconocer las mejores iniciativas de emprendimiento tecnológico y/o de empresas innovadoras en Cantabria y facilitar su puesta en marcha.

En la primera edición del programa EiBTs de SODERCAN se alzaron con los tres primeros premios las startups Manfacter, Banbu Cosmética Natural y Panssari. Además se entregaron accésit a las empresas Valientes, Envisad, Idresa Services, Phytobatea, Deduce Data Solutions, BoloTrack Technology y Takumi Parts.

Este programa tiene como finalidad potenciar la investigación y el desarrollo tecnológico, fomentar y hacer posible la transferencia de tecnologías de la universidad y centros de investigación al sector empresarial, y crear un entorno favorable para la creación de nuevas empresas innovadoras con potencial de crecimiento, en los ámbitos de la Estrategia de Especialización Inteligente de Cantabria (RIS3): Blue Economy e industria offshore, Salud y Bienestar, lndustria Cultural y Turismo Sostenible, Bioeconomía y sector agroalimentario, e lndustria Inteligente.

Las empresas innovadoras de base tecnológica son aquéllas con personal altamente cualificado que producen bienes y servicios con alto valor añadido presentando, generalmente, indicadores de rápido crecimiento.

Las mismas son una vía de transferencia tecnológica y de comercialización de los resultados de la l+D, tanto propia como externa, además de articularse como un útil mecanismo dinamizador de la innovación y el desarrollo del entorno socioeconómico.

Estas empresas ayudan a la sostenibilidad de la transferencia de tecnología al sistema productivo local (y, por tanto, a la sociedad), y desarrollan su actividad en múltiples sectores teniendo desde sus inicios un enfoque global.