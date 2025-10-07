Comienza el proyecto europeo SAM para prescribir pautas de salud personalizadas que se pilotará en Penagos

El consejero de Salud, César Pascual, en la presentación ‘Proyecto SAM’, Gemelo Digital Inteligente para la prescripción social en Atención Primaria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo SAM (Social Assets Mapping), de la red Interreg Sudoe, que se pone oficialmente en marcha este martes, diseñará un gemelo digital para que los profesionales sanitarios, "en tiempo real", puedan visualizar los determinantes sociales y los activos de salud que rodean a una persona y, a partir de ahí, "prescribir pautas personalizadas, realistas y enraizadas en el territorio".

Así lo ha informado el Gobierno regional, que ha precisado que SAM implica a 25 socios y tres países con el propósito común de reducir la distancia entre las estrategias y la práctica real. En concreto, participan ocho territorios rurales, urbanos, sanitarios y sociosanitarios, que trabajarán con menores de 6 a 18 años y con personas mayores de 60 en contextos muy diversos. En concreto, en Cantabria, el gemelo digital se pilotará en el consultorio rural de Penagos.

Para el consejero de Salud, César Pascual, SAM supone "pasar de un modelo sanitario centrado en lo que falta a uno centrado en lo que ya tenemos, para ponerlo en valor; un cambio cultural enorme que modificará la mirada de los profesionales y de las políticas sanitarias".

El proyecto compartido que hoy arranca "significa reconocer que la salud no se construye solo en los centros sanitarios sino en el territorio compartido". Tal es así, que abrirá una grieta en el modelo sanitario, "demasiado centrado, durante mucho tiempo, en la enfermedad, en los muros del sistema, en el hospitalocentrismo, en los protocolos, en las bases de datos clínicas, olvidando que la verdadera salud siempre estuvo fuera", ha aseverado el consejero.

De hecho, "estuvo en las plazas donde los niños corren, en los centros culturales, en los ayuntamientos que peatonalizan calles, en las asociaciones vecinales, en los parques, en las escuelas, es decir, en las redes de apoyo que hacen comunidad". Estos son -en su opinión- los activos para la salud, "que no se imprimen en una receta, pero que, muchas veces, curan más que un medicamento".

Un cambio de tercio que exige "romper inercias, asumir riesgos, cooperar de verdad entre sistemas, entre niveles asistenciales, entre sectores y entre países, como en este proyecto".

De hecho, según Pascual, SAM materializa la promesa de que "podemos construir sistemas de salud más humanos, más territoriales, más inteligentes y más justos".

Junto al consejero han participado en la presentación del proyecto, respaldado por la red Interreg Sudoe y de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), la rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Concepción López; el director de Gestión del IDIVAL, Galo Peralta; y la coordinada del proyecto e investigadora del grupo de Economía de la Salud del IDIVAL, Olga de Cos.

Por su parte, la rectora de la UC ha recordado que SAM aúna investigadores de la geografía, "que pone en manifiesto la importancia del sustrato territorial en el que todos desarrollamos nuestra vida", pero también del ámbito de la economía, de la matemática aplicada y de la salud.

"Cuando unimos ciencia, tecnología y el compromiso de mejorar la sociedad en la que estamos, surgen proyectos tan interesantes como este", que trata de proveer algo tan esencial como la salud adaptada a las necesidades sociales, es decir "de dar la mejor solución a los problemas que tiene la sociedad y las personas".

OBJETIVOS DE SAM

El proyecto SAM busca responder al "desafío clave" de mejorar la atención sociosanitaria en zonas rurales y en contextos con limitaciones de recursos mediante el uso de herramientas digitales que permitan integrar datos sociales en la práctica clínica.

La prescripción social -es decir, derivar o recomendar actividades, recursos o 'activos para la salud' comunitarios- ha ganado interés como vía para abordar la salud más allá de la medicina convencional.

En ese sentido, SAM desarrollará un gemelo digital inteligente: una réplica virtual que integra datos sobre los determinantes sociales de la salud, facilitando la toma de decisiones e intervenciones más personalizadas e integradas.

El proyecto también abordará cómo definir indicadores adecuados para esos determinantes sociales y cómo mapear los activos sociales disponibles (espacios, iniciativas, recursos comunitarios) que pueden emplearse en la práctica de la prescripción social.