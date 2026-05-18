Comienza el rodaje de 'El alcalde', que se desarrollará durante cinco semanas entre Cantabria y Canarias

Rodaje de 'El alcalde'. - LA CAÑA SISTERS

SANTANDER 18 May. (EUROPA PRESS) -

La película 'El alcalde', dirigida por Alfonso Cortés-Cavanillas y producida por La Caña Sisters, ha comenzado a rodarse y se desarrollará durante cinco semanas entre Cantabria y Canarias.

El largometraje reúne un reparto encabezado por Urko Olazabal, Ruth Díaz, Manuel Morón, Asier Etxeandia y Pastora Vega, junto a los que estarán Eric Masip, José Ángel Egido, Marta Mejías, José Luis Torrijo, Jaime Martín, Nur Olabarria y Mikel Niso.

Rodado en blanco y negro, combinará cine tradicional (soporte analógico) y recursos digitales (dispositivos móviles) como parte esencial de su planteamiento narrativo y visual. Además, incorporará escenas en color, vinculadas a un lenguaje visual más inmediato y contemporáneo, ha indicado la productora en un comunicado.

La historia se sitúa en Horazejo, un pueblo de doce habitantes perdido en la España vaciada. Allí vive Eladio Azcona, un ganadero que ha dedicado toda su vida al cuidado de vacas y cuya rutina cambia inesperadamente tras realizar un test de inteligencia a través de una aplicación móvil.

Convertido de la noche a la mañana en el supuesto hombre más inteligente de la comarca, sus vecinos lo empujan a presentarse como alcalde del municipio.

Este drama costumbrista profundiza en cuestiones como el liderazgo, la amistad, la necesidad de reconocimiento y la exposición pública, en un contexto marcado por la viralidad y la falta de reflexión.

'El Alcalde' combina el retrato íntimo de una pequeña comunidad rural, con una mirada actual sobre cómo se construyen en la actualidad el prestigio, el poder y la percepción colectiva.

ALFONSO CORTÉS-CAVANILLAS

Con más de 25 años de trayectoria en cine, documentales y televisión, Alfonso Cortés-Cavanillas ha desarrollado una filmografía marcada por la exploración de distintos géneros y lenguajes cinematográficos.

En 2012 dirigió su primer largometraje, 'Los días no vividos', galardonada como mejor película en el Festival Cinemafest de México. Posteriormente estrenó 'Sordo', reconocida con el Premio Feroz en 2019 y tres galardones en el Festival AWFF, así como 'Ego', premiada como Mejor Película, Mejor Guion y Mejor Actriz en el Brooklyn Horror Film Festival.

Entre sus trabajos figuran 'Lobo', estrenada en el Festival Internacional de Cine de Gijón en 2023; 'El Molino', presentada en el Festival de Málaga en 2024 y reconocida posteriormente con el premio del jurado en el Festival de Cine de Santander; y 'Luna', su sexto largometraje, presentado en el Festival de Sitges en 2024.