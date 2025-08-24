SANTANDER 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los 400 asistentes a la fiesta 'rave' ilegal que tiene lugar desde el viernes en la cantera de Roiz, en el municipio de Valdáliga, han comenzado a abandonar el lugar donde la Guardia Civil continúa presente y realizando controles.

A estas horas ya han salido de la fiesta medio centenar de personas, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press, y se espera que los asistentes sigan abandonando la zona a lo largo de la tarde noche de hoy y mañana.

Este evento, sin autorización, fue convocado por redes sociales. La Benemérita, cuando detectó dicha convocatoria, puso en marcha un operativo a las 7.00 horas de este sábado para impedir el acceso de más personas al mismo. Durante esta jornada, ha realizado controles de drogas y alcohol a las personas que iban saliendo.

Desde la Delegación del Gobierno han recordado que los organizadores se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600.000 euros y los participantes pueden tener multas que van desde los 150 a los 30.000 euros.

Por otra parte, la empresa concesionaria de la cantera ha interpuesto una demanda por la ocupación ilegal del espacio.