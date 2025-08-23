La Guardia Civil establece controles en la cantera de Roiz para impedir el acceso a una 'rave' con 400 personas

SANTANDER 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha establecido desde primera hora de esta mañana controles en el acceso a la cantera de Roiz, en el municipio de Valdáliga, para impedir la entrada a una fiesta 'rave' convocada por redes sociales y en la que participan unas 400 personas.

Desde las 7.00 horas los guardia civiles están realizando controles en la zona para impedir el acceso a una actividad "prohibida" y han conseguido reducir la afluencia a 120 coches, los que ya estaban dentro antes de establecerse el dispositivo.

Esto ha impedido la presencia de numerosas personas que se dirigían al evento, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Cantabria a Europa Press.

Desde este organismo han recodado que los organizadores se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600.000 euros y los participantes pueden tener multas que van desde los 150 euros a los 30.000 euros.