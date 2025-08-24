Continúa en la cantera de Roiz la 'rave' ilegal y la Guardia Civil mantiene los controles para impedir el acceso

SANTANDER 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La fiesta 'rave' no autorizada que se celebra desde el viernes por la noche en la cantera de Roiz, en el municipio de Valdáliga, con unos 400 participantes continúa este domingo y la Guardia Civil mantiene los controles para impedir el acceso de más personas al evento.

Además, los agentes están realizando controles de alcohol y drogas a los conductores de los vehículos que salen y ya han detectado diez positivos en drogas y dos en alcohol, dos infracciones en régimen de circulación de vehículos y han inmovilizado una furgoneta, según ha informado la responsable del operativo, la teniente coronel Pilar Villasante, en declaraciones a RNE.

Asimismo, la empresa concesionaria de la cantera ha interpuesto una demanda por la ocupación ilegal del espacio, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press.

Desde este organismo han recordado que los organizadores se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600.000 euros y los participantes pueden tener multas que van desde los 150 a los 30.000 euros.

La Guardia Civil estableció los controles de acceso a la cantera desde las 7.00 horas de este sábado tras detectarse la convocatoria de la fiesta en redes sociales.