Comienzan los actos del 30 aniversario de la rehabilitación y apertura del Palacio de La Magdalena

SANTANDER, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander iniciará esta semana los actos del programa conmemorativo del 30 aniversario de la inauguración y apertura del Palacio de La Magdalena, con sendas jornadas de puertas abiertas que se celebrarán este lunes y el martes, 3 y 4 de noviembre.

Así, bajo el lema 'Turista por un día', estas jornadas están destinadas a los usuarios de los centros cívicos y ofrecen la posibilidad de realizar un recorrido guiado por el Palacio.

Las actividades continuarán el viernes 10 de noviembre, con una charla titulada 'Relatos del Palacio: la historia escrita del Palacio de La Magdalena', que ofrecerá un repaso sobre la literatura y el patrimonio documental relativo a este edificio emblemático de Santander.

La semana siguiente, el miércoles 15 de noviembre, se celebrará una jornada gastronómica temática ambientada en los años 20, y que correrá a cargo de uno de los principales grupos de hostelería de la ciudad. Las entradas para participar en este evento se pondrán a la venta a partir del próximo lunes.

Otras actividades ya programadas son el evento 'Mansión de las sensaciones' (29 de noviembre), una nueva jornada de puertas abiertas (11 de diciembre), una charla a cargo del escritor y periodista Juan Carlos Flores Gispert con motivo de la publicación de su nuevo libro sobre el Palacio (11 de diciembre), y un cocktail destinado al sector MICE (4 de diciembre).

FACTOR "CLAVE" PARA LA CIUDAD

El concejal de Turismo y presidente del consejo de administración de la Empresa Municipal de Turismo, Fran Arias, ha destacado en nota de prensa que la preparación de este programa conmemorativo se decidió el pasado 14 de junio, al cumplirse los 30 años de la inauguración a cargo de los reyes Juan Carlos y Sofía de las obras para la rehabilitación integral tanto del Palacio como de las Caballerizas y el Paraninfo.

Ha resaltado que esta efeméride supone "un hito clave en la historia del Santander moderno", ya que marcó el punto de partida de una etapa en la que el Palacio de La Magdalena "se ha convertido en un factor clave para el desarrollo de la ciudad y un edificio emblemático que es motivo de orgullo para todos los santanderinos".

En este sentido, el edil ha resaltado el impacto que tiene para la ciudad, y ha apuntado que, en los últimos 30 años, ha promovido una inducción económica de cerca de 380 millones de euros.

También ha valorado la importancia que tiene para el turismo MICE, ya que sus instalaciones acogen anualmente más de 100 congresos y eventos profesionales, con cerca de 40.000 asistentes y un impacto económico de 15 millones, y otros 150 eventos de diferentes tipologías.

Del mismo modo, ha apuntado que alrededor de 3 millones de personas lo han visitado desde su apertura en 1995, a través de los programas de visitas guiadas y asistencia a eventos y bodas.

"El Palacio de La Magdalena es un activo del máximo nivel y un referente en la vida de todos los santanderinos. Por ello, desde el Ayuntamiento nos vamos a volcar en este programa conmemorativo para reivindicar su valor y divulgarlo entre la ciudadanía", ha concluido Arias.