Comienzan las obras del nuevo paseo marítimo de Comillas - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

COMILLAS 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras del frente litoral en Comillas, una actuación que contempla la creación de un nuevo paseo marítimo con zonas ajardinadas y accesos renovados a la playa, sobre una superficie de 2.375 metros cuadrados, han comenzado este jueves.

En concreto la actuación reordenará el estacionamiento existente y se creará un paseo marítimo de aproximadamente 12 metros de ancho, acompañado de una franja peatonal continua y zonas verdes ajardinadas inspiradas en los ecosistemas dunares característicos del Cantábrico.

También se incorporan nuevos accesos a la playa para mejorar la accesibilidad, especialmente para personas con movilidad reducida, reforzando la conexión entre el paseo, el arenal y las áreas de uso común.

La intervención se completa con la instalación de mobiliario urbano renovado, luminarias más eficientes y pavimentos drenantes que permiten una mejor gestión del agua y contribuyen a la sostenibilidad ambiental.

Según ha informado el Ayuntamiento, la actuación busca mejorar el entorno para el disfrute de los vecinos, especialmente de quienes frecuentan la zona de la playa.

Además de mejorar la movilidad y el entorno paisajístico, supondrá una revalorización del entorno, beneficiando tanto a los comercios como a las viviendas del área, y potenciando la actividad económica local, ha destacado el Consistorio.

La obra se ha adjudicado a SIECSA Construcción y Servicios S.A. por un importe cercano a los 700.000 euros. Tanto el proyecto como la ejecución están financiados íntegramente a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Modernismo sostenible en la España verde', dotado con Fondos Europeos NEXT GENERATION.

Además, el Ayuntamiento ha precisado que la ejecución de obra con fondos del PSTD se limita exclusivamente a la zona del aparcamiento.