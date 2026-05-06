Comillas adjudica por 508.000 euros la gestión del aparcamiento regulado, que será gratis para los empadronados

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COMILLAS, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Comillas ha aprobado, en el Pleno de este martes y con los votos a favor del equipo de Gobierno PRC-PSOE y el rechazo del PP, adjudicar la gestión del servicio de estacionamiento regulado a Setex Aparki S.A., empresa que presentó la oferta "más ventajosa" en el proceso de licitación con un importe de 508.016 euros.

El sistema tiene como principal objetivo ordenar el tráfico, favorecer la movilidad y garantizar la rotación de vehículos durante los meses de mayor presión turística, al tiempo que preservará la gratuidad del estacionamiento para los empadronados en el municipio.

El nuevo contrato plantea un modelo de regulación estacional que funcionará un total de 163 días al año. De forma ordinaria, el servicio se prestará del 15 de mayo al 15 de octubre, todos los días de la semana en horario de 10.00 a 20.00 horas, y se activará también durante los nueve días de Semana Santa.

Contempla un total de 1.814 plazas distribuidas por el municipio: 1.333 en zona azul, repartidas entre calles y paseos del casco urbano, 417 en aparcamientos disuasorios --entre ellos el nuevo parking de Regato Callejo, con 147 plazas-- y 64 plazas de parking de playa para absorber la alta demanda estacional.

Entre las principales novedades que incorpora el nuevo servicio destaca la implantación de parquímetros de última generación con alimentación solar y pantalla a color, la disponibilidad de pago mediante aplicación móvil --con funcionalidades como Start/Stop, notificaciones en tiempo real y anulación de denuncias--, puntos de recarga para vehículos eléctricos con gestión integrada, y una plataforma digital centralizada que permitirá al Ayuntamiento acceder en tiempo real a los datos de ocupación y recaudación.

Los residentes empadronados en Comillas con vehículo matriculado en el municipio contarán con una bonificación del 100% sobre la tarifa general.

Esta iniciativa comenzó su andadura en el año 2021, pero el Consistorio ha tenido que esperar el pronunciamiento judicial para retomar el expediente, volver a formular la propuesta y proceder a su licitación.

En este sentido, el Ayuntamiento ha trasladado que espera que no vuelva a producirse una situación "anómala" en la que la administración "quede condicionada por litigios judiciales entre empresas".

VALORACIONES

La alcaldesa y portavoz regionalista, María Teresa Noceda, subrayó en la sesión plenaria que el resultado del proceso arroja un contrato "enormemente beneficioso" que redundará, "sin lugar a dudas, en mejoras tangibles para los vecinos".

Por su parte, el concejal de Hacienda y portavoz socialista, Julián Rozas, añadió que esta adjudicación supone devolver el espacio público a su "uso legítimo", priorizando a quienes residen en el municipio frente a la "presión" del turismo estacional y "garantizando que las calles de Comillas funcionen al servicio de sus vecinos".

Mientras, los 'populares' votaron en contra por discrepancias con las bases técnicas del pliego de condiciones, tal y como explicó su portavoz, Isaac Gutiérrez.

MODIFICADO PRESUPUESTARIO

Otro de los puntos aprobados en la sesión fue un modificado presupuestario de un millón de euros con cargo al remanente de tesorería del ejercicio 2024, destinado a dar respuesta a diversas necesidades del municipio, como mejoras en viales municipales, con intervenciones en los barrios de Trasvía y El Pisgu, la renovación de plazas infantiles y la ampliación del alumbrado público.

También salieron adelante otros asuntos como el convenio de delegación de las competencias para la selección del personal de Cuerpo de Policía Local, el acuerdo con Costas para la puesta de valor del Secaderu y el Plan de Igualdad, un documento que establece un conjunto de medidas para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral municipal.