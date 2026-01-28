Comillas finaliza la plantación de los castaños en la plaza del Corro Campíos - AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

COMILLAS 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Comillas ha procedido este miércoles a la plantación de los dos castaños restantes en la plaza del Corro Campíos, completando así la reposición del arbolado prevista en este espacio. La actuación se ha llevado a cabo atendiendo "estrictamente" a los criterios técnicos marcados por los especialistas, que recomendaban esperar a unas condiciones meteorológicas adecuadas para favorecer el desarrollo de las raíces.

Así lo ha informado este jueves el Ayuntamiento en un comunicado, en el que ha explicado que la plantación de estos dos últimos ejemplares estaba inicialmente prevista para finales de noviembre, pero el Consistorio pospuso la actuación siguiendo consejos de los especialistas, ya que Cantabria experimentó un otoño más cálido de lo habitual. Este retraso ha permitido evitar situaciones de estrés en los árboles y asegurar una mayor tasa de supervivencia y adaptación al entorno, ha indicado.

La actuación ha supuesto la creación de dos nuevos alcorques de mayor dimensión, con un diámetro de 2,40 metros, frente a los 1,5 metros iniciales. Esta modificación en la posición original de los castaños responde a la necesidad de garantizar que los nuevos ejemplares dispongan de espacio suficiente para su correcto desarrollo, al tiempo que se integran de forma segura en el entorno urbano y en relación con las construcciones colindantes.

Con esta última plantación, la plaza del Corro Campíos cuenta ya con cuatro castaños, a los que se suman los cinco magnolios plantados en marzo del pasado año.

De este modo, se culmina un proceso que comenzó con la retirada de los ejemplares anteriores, el posterior destoconado (supervisado por un arqueólogo, tal y como exigía Patrimonio), el tratamiento del terreno con fungicidas para evitar contagios y la aportación de nuevo sustrato abonado, todo ello respaldado por diversos informes técnicos, incluido uno de la Policía Local.

Esta intervención se enmarca dentro de las obras de restauración y acondicionamiento del entorno de la plaza del Corro Campíos, que han incluido la rehabilitación del muro de contención que delimita la plaza, el saneamiento de revestimientos deteriorados y el pintado integral del conjunto, prestando especial atención a los elementos de barandilla por su relevancia paisajística.

Los trabajos han contemplado también la ejecución de nuevos pavimentos y bancos, tres de ellos con lamas de madera, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y el disfrute del espacio público.

La rehabilitación y acondicionamiento integral de este espacio ha sido financiado a través de una subvención del programa LEADER, gestionado por el Grupo de Acción Local Saja Nansa.