Comillas inaugura el nuevo frente marítimo tras las obras de urbanización y renaturalización del entorno de la playa - AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

COMILLAS, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Comillas ha inaugurado este martes las obras de urbanización y renaturalización del frente marítimo, una actuación financiada con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha permitido transformar el entorno de la playa mediante la creación de un nuevo paseo marítimo, zonas ajardinadas, accesos renovados al arenal y una reorganización del espacio público.

La intervención se ha desarrollado sobre una superficie de 2.375 metros cuadrados y ha tenido como objetivo mejorar el entorno para el disfrute de los vecinos de Comillas, especialmente de quienes frecuentan la zona de la playa. Además de favorecer la movilidad y mejorar el paisaje urbano, la actuación supone una revalorización del área y contribuye a dinamizar la actividad económica local, beneficiando tanto a los comercios como a las viviendas del entorno.

El proyecto ha permitido configurar un frente litoral más amable y accesible, donde el espacio peatonal gana protagonismo frente al vehículo. Para ello se ha reordenado el estacionamiento existente y se ha creado un paseo marítimo de aproximadamente 12 metros de ancho, acompañado de una franja peatonal continua y zonas verdes ajardinadas inspiradas en los ecosistemas dunares característicos del Cantábrico.

Asimismo, la actuación ha incorporado nuevos accesos a la playa para mejorar la accesibilidad, especialmente para personas con movilidad reducida, reforzando la conexión entre el paseo, el arenal y las áreas de uso común.

La reforma se completa con mobiliario urbano renovado, luminarias más eficientes y pavimentos drenantes que permiten una mejor gestión del agua y contribuyen a la sostenibilidad ambiental.

El acto inaugural ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; la alcaldesa de Comillas, María Teresa Noceda; el director general de Turismo de Cantabria, José Luis López Vielba; el director de Turespaña, Miguel Sanz Castedo, y el concejal de Turismo, Julián Rozas, así como miembros de la Corporación.

La jornada ha comenzado con un recorrido técnico por el nuevo paseo marítimo, guiado por el arquitecto responsable del proyecto, en el que se han explicado los principales aspectos de la intervención, especialmente las mejoras en accesibilidad, movilidad, sostenibilidad y renaturalización del frente litoral.

Tras la visita técnica, el concejal de Turismo ha abierto el acto institucional con una bienvenida a las autoridades y asistentes, contextualizando la importancia del proyecto dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. A continuación, han intervenido el delegado del Gobierno en Cantabria, la alcaldesa de Comillas y el director de Turespaña. El acto ha concluido con el agradecimiento del Ayuntamiento a las administraciones implicadas y a los equipos técnicos.

El nuevo frente marítimo forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Modernismo sostenible en la España Verde', aprobado por la Secretaría de Estado de Turismo y enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation EU.

El Ayuntamiento de Comillas ha ejecutado la totalidad de este plan, con una inversión global de 3,1 millones de euros destinada a 15 actuaciones estratégicas orientadas a modernizar el municipio, mejorar la movilidad, preservar el patrimonio y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, accesible y ordenado.

Entre las más destacadas se encuentra la urbanización y renaturalización del frente marítimo, que ha permitido ampliar el espacio peatonal, mejorar los accesos a la playa y recuperar un entorno más amable y sostenible en una de las zonas más frecuentadas del municipio. Esta intervención se complementa con el nuevo aparcamiento disuasorio de Regato Callejo, concebido para reducir la presión del tráfico rodado en el casco histórico y en el entorno de la playa, favoreciendo una movilidad más eficiente durante los periodos de mayor afluencia.

VALORACIONES

La alcaldesa ha destacado que la inauguración de este nuevo frente marítimo supone "un paso muy importante para Comillas y para todas las personas que disfrutan de la zona de la playa durante todo el año", mientras que el concejal de Turismo ha afirmado que el nuevo paseo marítimo permite avanzar hacia un modelo turístico "más equilibrado, que cuida el paisaje, mejora la experiencia de los visitantes y, sobre todo, hace que Comillas sea un municipio más habitable durante todo el año".

El delegado del Gobierno en Cantabria ha resaltado la completa ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino en Comillas y ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento para "convertir en una oportunidad extraordinaria" este Plan que busca desestacionalizar el turismo y hacerlo más sostenible, refiriéndose a "importantes actuaciones transformadoras" como, además del renovado frente marítimo, el aparcamiento disuasorio de Regato Callejo y la restauración del monumento al Marqués de Comillas.

En este sentido, ha reivindicado que "nada de esto habría sido posible sin la respuesta que Europa dio a la pandemia y sin el liderazgo del Gobierno de España, que trabajó intensamente en la llegada de los fondos Next Generation EU y ha sido uno de los países que mejor ha aprovechado esta oportunidad histórica".

Mientras, el director general de Turismo ha felicitado al Ayuntamiento por haber liderado una actuación que "transforma por completo la fisionomía del litoral" y que convierte el nuevo paseo marítimo en "un reflejo de la Cantabria que queremos: un destino que respeta su paisaje, mejora la vida de sus residentes y ofrece una experiencia de calidad a quienes nos visitan".

Finalmente, el director de Turespaña ha sostenido que el nuevo frente litoral de Comillas "demuestra cómo el turismo puede transformar la vida de los territorios cuando las administraciones trabajan de la mano". En este sentido, ha puesto en valor que la actuación "permite a vecinos, vecinas y visitantes disfrutar del litoral durante todo el año" y defendido la internacionalización como "una oportunidad para alargar las temporadas, generar actividad económica y fijar población".