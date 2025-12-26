El comisario madrileño Antonio del Amo, nuevo jefe superior de la Policía en Cantabria

El comisario principal Antonio del Amo Rodríguez, nuevo jefe de la Policía Nacional en Cantabria - MINISTERIO DEL INTERIOR

SANTANDER 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comisario principal Antonio del Amo Rodríguez ha sido nombrado nuevo jefe superior de Policía en Cantabria, en sustitución de Carmen Martínez, cesada por petición propia a comienzos de noviembre.

Hasta su nombramiento, Del Amo desempeñaba el cargo de secretario general de la División Económica y Técnica.

Nacido en Madrid, ingresó como alumno de la escala ejecutiva en 1983. Su primer destino como inspector de Policía fue la comisaría de Cerdanyola, en la provincia de Barcelona.

Posteriormente fue piloto de helicópteros en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña hasta 1996, año en el que se incorporó a la Brigada provincial de Policía Científica de la Jefatura de Madrid.

Ascendió a inspector jefe en julio del 2000 y a comisario en 2006, ocupando diversas responsabilidades en la Comisaría General de Policía Científica.

Ya como comisario principal, máxima categoría de la Policía Nacional a la que ascendió en 2017, Antonio del Amo fue consejero de Interior en Nueva Delhi y posteriormente secretario general de la División Económica y Técnica.

Es Grado en Criminología y ha participado en numerosas actividades docentes y formativas. A lo largo de su carrera profesional ha recibido diferentes condecoraciones y reconocimientos por su labor, ha informado el Ministerio de Interior.

El nombramiento se ha producido por parte del ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo.