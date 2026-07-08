El comité del Gobierno de Cantabria rechaza la propuesta de Convenio Colectivo del Personal Laboral

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SANTANDER, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria se mantiene "unido" en su rechazo a la propuesta planteada desde la Administración regional sobre el IX Convenio Colectivo del Personal Laboral porque, a su juicio, supone "un claro retroceso en derechos laborales ya consolidados y conquistados tras años de negociación y esfuerzo" y en lo económico es "claramente insuficiente".

De hecho, ha indicado en un comunicado que la propuesta económica de aproximadamente 3,5 millones de euros que el Ejecutivo ha trasladado con el texto del convenio "que considera definitivo", "apenas representa la mitad de las necesidades" que el comité ha defendido durante los dos años de negociación. que hemos venido defendiendo durante todo este proceso.

El comité y las dos plataformas sindicales mantienen una "posición unánime" al rechazar "rotundamente" la propuesta del Ejecutivo.

Tras la última reunión de la mesa negociadora, el comité sostiene que "a día de hoy no existe una negociación real" porque "se pretende imponer un texto cerrado y una propuesta económica insuficiente".

Por ello, y "lejos de dar por concluido este proceso", ha iniciado una nueva fase de movilización e información para trasladar a la Administración que está "muy lejos de alcanzar un acuerdo".

Así, en los últimos días ha mantenido reuniones con los grupos parlamentarios para exponer la situación y recabar su apoyo, y, al mismo tiempo, está celebrando asambleas informativas por todas las zonas geográficas de Cantabria para que toda la plantilla conozca "de primera mano el estado de la negociación".

Ha apuntado que dichas asambleas, iniciadas el pasado lunes, 6 de julio, y que concluirán el jueves 9 "están contando con una amplia participación".

"La respuesta de los trabajadores y trabajadoras está siendo muy positiva y demuestra la preocupación existente ante esta situación. Además, en todas ellas se nos está trasladando un mensaje claro: es el momento de impulsar nuevas acciones y movilizaciones en defensa de nuestros derechos y de un convenio colectivo digno", ha señalado.

El comité ha garantizado que "seguirá trabajando con unidad, firmeza y responsabilidad para defender los intereses de toda la plantilla". "No aceptaremos ningún convenio que suponga un retroceso en nuestros derechos ni una propuesta económica que no responda al esfuerzo y al compromiso demostrado por los trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Cantabria", ha avisado.

"No vamos a aceptar que, bajo el pretexto de cerrar un convenio, se produzca una pérdida de derechos", ha zanjado.