El comité rechaza el ERE de Solvay "sin plan industrial y que aumenta la precariedad"

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la fábrica de Solvay en Barreda (UGT-FICA, CCOO y USO) ha rechazado que la multinacional haya planteado la documentación que justifica su Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con hasta 77 despidos "sin un plan industrial y con el único propósito de reducir plantilla y aumentar la precariedad en la planta".

El órgano sindical ha indicado que este martes, en la primera reunión del período de consulta o negociación del ERE, la dirección "se ha limitado a cumplir estrictamente las formalidades con la entrega de la documentación obligatoria".

"Pero, más allá de las formalidades, en la documentación que nos han entregado se puede ver lo que realmente pretende Solvay con el ERE, que, además de la reducción de empleo, es básicamente una precarización de su fábrica de Torrelavega", avisan en un comunicado los sindicatos, que se volverán a reunir con Solvay los días 10, 12, 16, 19, 23, 26 de marzo y la negociación del ERE concluirá en un principio el 1 de abril.

El comité de empresa ha detallado que los despidos previstos --medida que se acompaña de una optimización de la capacidad de fabricación de carbonato sódico a partir del tercer trimestre de este año-- se extiende a todas las unidades de la fábrica de Barreda salvo Dirección y Recurso Humanos, y afecta a todas las categorías profesionales.

"Detrás de los despidos pretendidos suponemos que está una reorganización basada en la subcontratación o la externalización total de la actividad que sigue siendo necesaria y va a continuar, pero se pretende que con un coste muy inferior", ha apuntado el comité, para reiterar su rechazo al ERE: "Nos han confirmado que no existe ningún plan industrial por parte de Solvay, apoyado en inversiones que puedan garantizar un futuro a medio o largo plazo de esta fábrica".

Los representantes de la plantilla --compuesta en la actualidad por 320 empleados-- se han referido al apoyo de las administraciones públicas para sufragar económicamente la transición energética de Solvay, a través del PERTE para la descarbonización y de los Certificados Energéticos, así como a las subvenciones que la empresa recibe "cada año por diferentes conceptos".

Así, han avisado que el ERE anunciado "sólo es una etapa más de un plan de cierre progresivo de la planta de Torrelavega. Si la competitividad sólo se puede asegurar a través de la precarización del empleo, no hay futuro para esta fábrica", han denunciado.

Por todo ello, UGT-FICA, CCOO Industria y USO Industria rechazan "totalmente" esta medida e insisten en la necesidad de inversiones y de un plan industrial "no especulativo", ya que "todo ajuste de producción y plantilla debe hacerse a través de un Plan Social", como se ha hecho "en anteriores ocasiones" en esta fábrica de Barreda.