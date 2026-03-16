El comité de Solvay cuestiona un informe para justificar el ERE "con muchos errores e imprecisiones"

Concentración de la plantilla de Solvay - EUROPA PRESS

SANTANDER, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la fábrica de Solvay en Barreda (UGT-FICA, CCOO y USO) ha cuestionado el informe presentado por la dirección para justificar el expediente de regulación de empleo (ERE) en las diferentes unidades productivas de la planta de Torrelavega -con hasta 77 despidos- porque contiene "muchos errores e imprecisiones".

"La empresa ha explicado sus planteamientos para cada unidad, tratando de justificar tanto la reducción de capacidad productiva como la desproporcionada supresión de puestos de trabajo que lleva aparejada y dichas justificaciones se apoyan en un informe técnico con muchos errores e imprecisiones".

Lo ha asegurado el órgano sindical este lunes en un comunicado difundido tras la cuarta reunión de negociación del ERE, que ha concluido sin avances.

El comité ha indicado que además de los "errores" citados, "en el propio análisis detallado de los diferentes departamentos se pueden ver numerosas contradicciones en los argumentos utilizados".

"Como ya comprobamos en anteriores reuniones, parece que dicho informe se ha redactado para justificar el resultado final y no al contrario como parecería lógico", explican los sindicatos, que han solicitado la presencia de jefes de Servicio "para que expliquen sus propuestas y poder proponer alternativas razonables" a las mismas, "siempre con el objetivo de minimizar el número de puestos de trabajo impactados".

"Esperamos que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta, para causar el menor daño posible a la plantilla de esta fábrica", subraya el comité de empresa de la fábrica de Solvay en Torrelavega.

La negociación del ERE se reanudará este jueves 19 de marzo y proseguirá los días 23 y 26 de este mes y el miércoles 1 de abril.