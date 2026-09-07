Comparece en el juzgado el matrimonio detenido en Torres por ocultar en su casa el cadáver del padre de la mujer

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TORRELAVEGA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El matrimonio detenido el pasado viernes en la localidad de Torres (Torrelavega) por ocultar en su casa el cadáver del padre de ella ha comparecido este lunes ante la Plaza Número 5 del Tribunal de Instancia del municipio.

Ahora ambos integrantes tienen la condición de investigados a expensas de que se realicen las oportunas diligencias de investigación para determinar lo ocurrido. Algunas fuentes consultadas por esta agencia apuntaron a que el matrimonio podría haber ocultado el cadáver para seguir cobrando la pensión del fallecido.

La Policía Local de Torrelavega comenzó la investigación al recibir un aviso de una trabajadora del Servicio Cántabro de Salud porque el hombre llevaba tiempo sin acudir a consulta.

Tras las averiguaciones, los agentes dieron con el domicilio en el que, presumiblemente, vivía esta persona.

Determinaron que allí residían la hija de éste y su marido, por lo que accedieron a la casa, que estaba llena de basura, y en el interior se encontraron al hombre fallecido.

El matrimonio fue detenido en un primer momento, pero posteriormente se le puso en libertad, ya que el finado no mostraba signos de violencia. Sin embargo, se requirió a la pareja personarse este lunes en el juzgado, según explicó en declaraciones a Europa Press el concejal de Seguridad Ciudadana de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega.

El edil apuntó a que el ocultamiento del cadáver podría haber sido por una cuestión económica, para que la pareja siguiera cobrando la pensión del fallecido, y explicó que el matrimonio podría presentar síndrome de Diógenes a la vista de la cantidad de basura que había en la vivienda.

Tras acudir al juzgado, han pasado a tener la condición de investigados a falta de que se practiquen las oportunas diligencias para esclarecer los hechos, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.