La compraventa de viviendas en Cantabria cae en enero un 14,3%, el doble que la media

Bajan un 4,3% las hipotecas sobre vivienda

MADRID/SANTANDER, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registró en enero 695 compraventas de viviendas, un 14,3 por ciento menos que las contabilizadas en el primer mes de 2025, lo que supone la quinta mayor caída de las comunidades autónomas y dobla la experimentada a nivel nacional (-7%), según la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores.

Durante el primer mes del año, se contabilizaron en Cantabria 1.642 compraventas totales (no solo de vivienda), lo que supone un 1,6% más que en enero de 2025, y se suscribieron 638 hipotecas, un 4,3% menos.

De ellas, 441 fueron hipotecas sobre viviendas, veinte menos que en enero de 2025, lo que supone una reducción del 4,3% que se contrapone con el aumento del 5,5% que ha habido a nivel nacional, hasta las 40.087.

Así, Cantabria es una de las seis comunidades autónomas en las que ha habido un descenso en las hipotecas sobre viviendas.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, en el primer mes del año se contabilizaron 56.776 compraventas de viviendas, lo que supone un 7% menos que en enero de 2025, el mayor descenso desde junio de ese mismo año.

En enero, hubo descensos interanuales en trece comunidades autónomas y las mayores caídas se registraron en Canarias (-22,7%), Madrid (-20,8%), Castilla-La Mancha (-18,5%), Asturias (-15,5%) y Cantabria (-14,3%).

Del otro lado, hubo incrementos en Navarra (+20,4%); País Vasco (+6,3%); La Rioja (+4,8%) y Andalucía (+2,3%), así como en las ciudades autónomas de Ceuta (+10,5%) y Melilla (+53,8%).

De igual manera, durante el mes de enero se han registrado unas 113.600 compraventas totales, con un descenso del 4,2% respecto al mismo mes del año anterior, el mayor descenso desde mayo de 2024.

Por el contrario, las hipotecas han experimentado un incremento interanual del 4,1%, al constituirse 50.800 hipotecas totales. De ellas, 40.087 se han constituido sobre viviendas, lo que supone un incremento del 5,5% respecto a enero de 2025.

Con el avance de enero, se encadenan ya 19 meses consecutivos de incrementos en el número de hipotecas, tanto totales como de vivienda.

Desde el Colegio de Registradores han subrayado el mejor comportamiento de las hipotecas respecto a las compraventas, que ha llevado a que el número de hipotecas sobre vivienda suponga el 78,9% respecto a las compraventas.