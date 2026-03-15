El concejal de Vox en Castro dice que cinco menores migrantes "se han escapado" este domingo del centro de acogida

Manifestación este domingo en Castro - H. BILBAO - EUROPA PRESS

SANTANDER, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, Agustín Fernández, ha señalado que cinco menores migrantes no acompañados que llegaron hace una semana al centro de acogida que el Gobierno de Cantabria (PP) ha habilitado en el municipio "se han escapado" este domingo y que han sido localizados y llevados de vuelta al centro, según ha asegurado conocer por fuentes "solventes", entre ellas ha mencionado la Policía Local.

Consultado por Europa Press, el Ejecutivo no ha confirmado ni desmentido estos hechos, ya que hasta 24 horas después no se le comunican las incidencias, han dicho fuentes de la Consejería de Inclusión Social.

Esta versión del edil ha coincido con lo manifestado por el portavoz de la agrupación Voz Joven, Jacobo Zunzunegi, quien ha precisado que ha ocurrido esta noche y que además los menores han causado daños en el mobiliario del propio inmueble.

Así lo han dicho este mediodía en declaraciones a esta agencia en una nueva movilización que ha tenido lugar en Castro contra la apertura de este recurso en el municipio, una marcha que ha partido del Parque Amestoy hasta la Plaza del Ayuntamiento y a la que han asistido alrededor de dos centenares de personas.

Fernández ha aseverado que esta situación es "resultado de una desastrosa política de migración del Gobierno de Pedro Sánchez" que "ha impuesto a las comunidades" que acojan a estos menores. Y ha apuntado que, a su vez, el Ejecutivo cántabro los está "distribuyendo de forma maliciosa a los ayuntamientos que están gobernados por el PSOE --como son Cartes y Castro--, castigándolos igual que les han castigado a ellos el Gobierno nacional".

Por su parte, Zunzunegi ha pedido el cierre "inmediato" de los centros de menores en Cantabria y ha señalado que desde su agrupación se va a promover una recogida de firmas para exigir un referéndum consultivo.

Esta marcha, en la que también ha participado el presidente de la Plataforma por la Remigracion y la Reconquista, Pedro Martínez Alba, tiene lugar después de la tensa concentración que se vivió el jueves en Santander en la que partidarios y contrarios a este tipo de recursos confrontaron, sin incidentes, y en la que hubo una representación de Vox encabezada por su portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y su presidenta en Cantabria, Laura Velasco.