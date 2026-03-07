La concejala de Hacemos Laredo abandona el equipo de Gobierno y el Pleno rechaza el condicionado para el paseo marítimo - AYUNTAMIENTO DE LAREDO

LAREDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Hacemos Laredo, Rosalina López Visitación, ha anunciado este viernes que abandona el equipo de Gobierno municipal durante la celebración del Pleno extraordinario en el que se ha rechazado el condicionado de Costas, trámite imprescindible para poder licitar la obra de rehabilitación del paseo marítimo.

De esta forma, la concejala de Puebla Vieja renunciará a su cargo de manera voluntaria el próximo lunes y el equipo de Gobierno quedará en minoría, conformado por el Partido Popular, Ola, IU-Podemos y el edil no adscrito.

El alcalde, Miguel González (PP), en una rueda de prensa posterior a la sesión plenaria, ha asegurado que la edil de Hacemos Laredo se ha adelantado "por minutos" al cese que contemplaba durante las últimas semanas.

González ha afirmado que "gobernar exige responsabilidad, compromiso, trabajo diario y, sobre todo, lealtad institucional entre quienes forman parte del mismo equipo, aspectos que, por su parte, no se han cumplido".

En sus palabras, estas condiciones son "fundamentales" para la convivencia dentro de un equipo de Gobierno, se han visto "reiteradamente comprometidas, dificultando la coordinación de proyectos, la celebración de reuniones y el trabajo diario".

El regidor ha señalado que la situación se ha agravado con los votos en contra de Hacemos Laredo en asuntos "estratégicos" para la villa, como la aprobación de la condiciones de la Dirección General de la Costa y el Mar actuar en el Paseo Marítimo, que finalmente ha sido rechazado.

Ocurrió lo mismo con la última modificación de crédito, en la que también se rechazaron partidas para las pistas de pádel cubiertas, la adquisición de maquinaria para el gimnasio municipal, la mejora del mobiliario urbano e incluso el compromiso de invertir 600.000 euros en la Puebla Vieja, dentro de la concejalía dirigida hasta ahora por López Visitación.

"La labor de un concejal liberado no puede ser la de la discrepancia permanente y sistemática. Laredo necesita concejales centrados en trabajar por la villa y no en generar conflictos internos que paralicen la acción de Gobierno", ha subrayado González.

En este sentido, ha añadido que la decisión que iba a tomar era "la correcta", ya que el objetivo es siempre garantizar el buen funcionamiento del Ayuntamiento y velar por el interés de todos los laredanos.

Por su parte, López Visitación ha explicado que ya "no hay ninguna sintonía". "Son razones obvias que se ven aquí clarísimamente. Para nosotros hay dos maneras de gobernar y de hacer política: una con participación, transparencia, información y negociación; y otra basada en el "ordeno y mando", donde se hace lo que uno decide. Hacemos Laredo por ahí no va a pasar", ha concluido.

Laredo celebra el viernes un Pleno para aprobar el condicionado de Costas que dará paso al nuevo paseo marítimo

Con ello se desbloquea el "proyecto estrella" de la legislatura, que "marcará el futuro del municipio durante las próximas décadas"

SANTANDER, 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Laredo celebrará este viernes 6 de marzo, a las 17.00 horas, un Pleno extraordinario para aprobar el condicionado de Costas, trámite imprescindible para poder licitar la obra de rehabilitación del paseo marítimo.

Según ha trasladado en nota de prensa el Consistorio, este paso permitirá desbloquear definitivamente el "proyecto estrella" de esta legislatura, y dar luz verde administrativa a una "transformación histórica", con la que se pasará "de un paseo de los 70 a una infraestructura moderna, accesible y plenamente adaptada a las necesidades del siglo XXI, con accesibilidad universal de la que ahora carece".

Con esta actuación no solo se pretende mejorará la imagen y funcionalidad del frente marítimo, sino también reforzará el atractivo turístico, la calidad de vida de vecinos y visitantes y las oportunidades de desarrollo económico del municipio.

El alcalde, Miguel González (PP), ha mostrado su "ilusión" ante esta nueva oportunidad para que el proyecto salga adelante y ha apelado a la "responsabilidad institucional" del conjunto de la Corporación.

"Confío en que sepamos estar a la altura de este momento, ya que esta es una decisión que debe adoptarse desde la seriedad y pensando exclusivamente en el interés general de Laredo más allá de siglas o posicionamientos políticos", ha señalado.

Asimismo, González ha subrayado que Laredo se encuentra ante un momento "decisivo". "Tenemos la oportunidad de avanzar y progresar. El futuro de nuestro municipio está en juego", ha insistido el regidor, que también ha puesto en valor el "firme compromiso" del Gobierno de Cantabria (PP), que invertirá cerca de 8 millones de euros para financiar la actuación.

Respaldo que, a su juicio, "quedó patente con la presencia del consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, en la presentación del pasado viernes.

Por último, el alcalde ha apelado al respaldo de la ciudadanía ante un proyecto que "marcará el futuro del municipio durante las próximas décadas".

Reorganización de concejalías

A partir de ahora, el regidor laredano asumirá personalmente las áreas de Puebla Vieja, Patrimonio y Barrios, mientras que Laura Recio se hará cargo de Servicios Sociales, todo ello con el objetivo de garantizar la continuidad de los proyectos y el correcto funcionamiento de las concejalías que tenía a su cargo López Visitación.