La Concejalía de Barrios de Santander aumenta un 57% la partida para centros cívicos en 2026

La concejala de Barrios de Santander, Lorena Gutiérrez - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de la Concejalía de Barrios, Participación Ciudadana y Servicios Generales subirá un 9% en 2026 hasta alcanzar los 8,4 millones de euros, con actuaciones orientadas a reforzar la atención directa a los vecinos, ampliar los servicios en los barrios y mejorar el funcionamiento de las instalaciones municipales.

Así lo ha avanzado este miércoles la concejala responsable del área, Lorena Gutiérrez, quien ha explicado que la partida destinada a los centros cívicos aumenta un 57%, hasta situarse en 1,2 millones de euros, para dar respuesta al crecimiento sostenido de la actividad y del uso que registran estos espacios municipales, así como para reforzar la atención al vecino desde los propios barrios.

Gutiérrez ha subrayado que este incremento presupuestario responde directamente al aumento de la actividad que registran los centros cívicos, por los que pasan más de 80.000 personas al año para participar en una programación cada vez más amplia y diversa.

En este contexto, la concejala ha puesto especial énfasis en la Oficina del Vecino, una iniciativa creada con el objetivo de acercar la administración municipal a los ciudadanos y facilitarles una atención más cercana, cómoda y accesible, y que se reforzará con el nuevo contrato de gestión de los centros cívicos, que entrará en vigor a final de verano.

El Ayuntamiento potenciará además la oferta de actividades en los centros cívicos, incrementando la programación de actividades de entrada libre, como conciertos, charlas, conferencias, representaciones teatrales y guiñoles, y reforzando su papel como espacios de divulgación del folclore cántabro y la cultura popular, así como la organización de excursiones, salidas culturales y festivales.

Entre las líneas estratégicas del área, Gutiérrez ha subrayado la "apuesta decidida" por la red municipal de huertos urbanos. En la actualidad existen 112 huertos en la Finca Altamira, Duque de Ahumada, Concepción Arenal y El Alisal, y está prevista la creación de nuevos huertos en Río Cubas, El Alisal y la Finca Altamira. La intención es superar los 200 a final de legislatura.

La edil también ha puesto en valor el "dinamismo y vigor" del asociacionismo en Santander y ha detallado que el Ayuntamiento concede subvenciones a 238 asociaciones, con una ayuda de 300 euros por entidad, como apoyo básico para el desarrollo de su actividad.

Gutiérrez ha detallado también las partidas destinadas a servicios esenciales como la limpieza de centros educativos, con una inversión de 1,9 millones de euros, y la de edificios municipales, que cuenta con 2,8 millones de euros.

La concejala ha destacado el papel de los Servicios Generales y de los talleres municipales, que garantizan el mantenimiento de más de 100 instalaciones públicas y dan respuesta a más de 5.000 incidencias al año, además de prestar apoyo logístico a numerosos eventos de la ciudad.

Por último, Gutiérrez ha subrayado el carácter transversal de la Concejalía y el esfuerzo por mantener "un contacto constante, directo y diario con los barrios y sus vecinos".

"El principal objetivo y, a la vez, la mayor satisfacción es la relación diaria con los ciudadanos en la calle, porque, sin lugar a dudas, el mayor patrimonio de esta concejalía lo constituyen los propios vecinos", ha concluido.