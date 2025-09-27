La concentración ganadera de Riotuerto reúne a unas 900 reses

RIOTUERTO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Riotuerto ha celebrado este sábado su tradicional concentración ganadera que ha contado con unos 900 animales, fundamentalmente de ganado bovino, procedentes de 25 ganaderías. También se han concentrado cabras y ovejas.

A la cita ha acudido la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, quien ha visitado por la mañana el recinto ferial. Allí, ha destacado la importancia de este tipo de ferias para el fortalecimiento del sector ganadero y el reconocimiento a su labor diaria.

"Este evento es una muestra clara del compromiso del municipio con el sector primario, pilar fundamental para el desarrollo económico y social de Cantabria", ha remarcado.

La consejera ha estado acompañada por el alcalde, Alfredo Madrazo, miembros de la Corporación municipal y diputados del Parlamento de Cantabria.

Madrazo ha agradecido la participación de todos los asistentes y ha subrayado el valor de las actividades que "refuerzan la identidad" de Riotuerto.

El evento se ha desarrollado en un ambiente festivo y de confraternización, donde ha sonado la música tradicional de mano de Tente Nublo, mientras los asistentes degustaban cocido y arroz con leche.

Por último, se ha hecho entrega de campanos a los ganaderos, como símbolo de su dedicación y esfuerzo, ha informado el Gobierno.