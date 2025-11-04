El concierto solidario del Colegio de Economistas ayudará a 25 niños cántabros con enfermedades neuromusculares

El Colegio de Economistas celebrará un concierto a favor de la Fundación Ana Carolina Díez Mahou el 11 de noviembre - COLEGIO DE ECONOMISTAS

La cita se celebrará el 11 dev. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Economistas de Cantabria celebrará el día 11, a las 19.30 horas, en el Palacio de Festivales de Cantabria, un concierto solidario a favor de la Fundación Ana Carolina Díez Mahou, que utilizará la recaudación para el programa Primera Estrella, que ofrece terapias y apoyos a 25 familias cántabras de niños con enfermedades neuromusculares genéticas.

Con esta iniciativa, los economistas quieren reafirmar que "las instituciones también tienen alma y que la economía puede y debe contribuir al bienestar social", ha dicho el presidente del Colegio, Fernando García.

La Orquesta Sinfónica del Cantábrico ha preparado un repertorio pop rock de finales del siglo XX, que contará con temas de Queen, Nino Bravo y ABBA, entre otros. Dirigida por Paula Sumillera, estará acompañada sobre el escenario por el coro del Colegio de Economistas --que cumple su X aniversario-- y la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria, dirigida por Juan Suárez. Todos los artistas participan en este evento bianual de manera desinteresada.

Además, al finalizar el evento, el Colegio de Economistas realizará una auditoría completa de ingresos y gastos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas ante patrocinadores y colaboradores.

Así lo ha presentado el presidente del Colegio de Economistas de Cantabria, junto a la directora general de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, María Fernández-Rosillo, la directora de Orquesta Sinfónica del Cantábrico, Paula Sumillera, el director de la Fundación Ana Carolina Díez Mahou, Javier Pérez Mínguez, y el director de la Fundación Cantabria Labs, Alfonso Jiménez.

Este evento denominado 'Voces para Transformar Vidas' busca "unir música, compromiso y esperanza" con el objetivo de apoyar a los niños que viven con enfermedades raras, ha explicado el presidente del Colegio. Además, quiere trasladar el mensaje de que "la música puede sanar, la economía puede cuidar y la solidaridad puede transformar realidades".

Por su lado, el director de la Fundación Ana Carolina Díez Mahou ha detallado que esta recaudación irá dirigida a financiar el Programa Primera Estrella, que ofrece distintas terapias para que estos jóvenes vivan "un día a día un poquito mejor".

En su intervención, la directora de la Orquesta Sinfónica del Cantábrico se ha ofrecido a abrir los ensayos a los usuarios de la Fundación "porque es muy importante que todos los que participamos seamos conscientes de hacia qué va esto". Sumillera ha apostado por una propuesta "muy divertida y muy participativa" para convertir la Sala Argenta en "una fiesta".

Por otra parte, el director de la Fundación Cantabria Labs --patrocinadora del evento-- ha puesto en valor el papel de la música para "alentar a los corazones", lo que el próximo martes "nos va a permitir pasar un buen rato en este mundo que a veces nos hace tener muy malos ratos".

Todavía quedan entradas disponibles a partir de 10 euros y existe la opción de aportar un donativo a la Fila 0.

'Voces para Transformar Vidas' forma parte del Plan de Responsabilidad Social Corporativa del Colegio y cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y la Universidad de Cantabria.