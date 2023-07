El concierto solidario de 'God Save The Queen' en Torrelavega recaudará fondos para AMAT

TORRELAVEGA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concierto solidario del grupo tributo a Queen, 'God Save The Queen', que se celebrará el 14 de agosto en el exterior del centro La Lechera de Torrelavega, recaudará fondos a favor de la Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano (AMAT).

El concierto se celebrará durante las fiestas de la Virgen Grande, patrona de Torrelavega, y se enmarca en la programación musical del Año Jubilar Lebaniego.

La recaudación a favor de AMAT se realizará a través de las urnas que se instalarán en el recinto y en las que los asistentes podrán depositar sus donativos.

Así lo han anunciado este miércoles en su presentación la concejala de Turismo, Cristina García; el promotor del evento y gerente de Mouro Producciones, Guillermo Vega; el director de Marketing y Comunicación de Grupo Consorcio --patrocinador principal del evento--, Eduardo Sanfilippo, y la presidenta de AMAT, Carmen Terán.

Formado en 1998 en Argentina, 'God Save The Queen' presentará un espectáculo, inédito hasta la fecha y de más de dos horas de duración, que recuerda los mayores éxitos del grupo pop rock inglés, pasando por 'Bohemian Rhapsody' y el 'Live Aid' de 1985.

Las entradas para acudir a este evento solidario, que contará además con la banda cántabra 'Maneras de Vivir' como grupo invitado, se pueden adquirir en la página web www.conciertosdecantabria.com desde 15 euros.

Además, comprando un tarro de Atún Claro Consorcio de 400 gramos con etiqueta promocional en los establecimientos adheridos (Lupa, Hipercor y Carrefour en Cantabria, y BM en Cantabria y Vizcaya) y rellenando el formulario en su web, www.ganaconsorcio.es, se puede conseguir una invitación para el concierto, hasta un máximo de cuatro por cliente.

El concierto está organizado por Mouro Producciones y cuenta con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Torrelavega y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria a través de la empresa pública Cantur, además del patrocinio de empresas privadas.

La concejala de Turismo ha destacado el carácter solidario del concierto en favor de una asociación como AMAT, fundada hace más de tres décadas por un grupo de familias afectadas por el problema de la drogodependencia, y que desarrolla programas que van desde la información y acogida al apoyo e inserción de los enfermos o la asistencia a los familiares y la concienciación social.

Por su parte, la presidenta de AMAT se ha mostrado "encantada" de que hayan pensado en ellos para este concierto y ha avanzado que todo el dinero que se recaude en las urnas se destinará a los talleres de prevención.

El representante del Grupo Consorcio ha incidido en el "compromiso" de su empresa con el entorno y en que se trata de una "buena oportunidad" para devolver lo que sus clientes les dan.

Respecto al concierto, Guillermo Vega ha explicado que el grupo que protagonizará este concierto solidario es el mejor tributo a Queen de la historia, y en su actuación en Torrelavega repasarán himnos como 'We are the Champions', 'We will rock you' o 'Under Pressure'.