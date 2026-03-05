Concluye el dispositivo de rescate que ha vivido 45 horas al borde de una grieta de El Bocal - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con el rescate del cuerpo de la última de los seis jóvenes de 19 a 22 años fallecidos este martes tras el desplome de la pasarela de El Bocal, ha concluido hoy un dispositivo de rescate que ha vivido durante 45 horas al borde de una grieta de la escarpada Costa Quebrada santanderina.

Desde las 16.30 horas del 3 de marzo, los servicios de Protección Civil del Ayuntamiento de Santander y del Gobierno de Cantabria, así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, han trabajado sin descanso en turnos diurnos y nocturnos hasta sacar de esa grieta los seis cuerpos y para rescatar a la joven que se encuentra en la UCI, estable tras sufrir un traumatismo abdominal.

Este dispositivo, que ha dependido de las mareas y la luz solar, ha requerido el esfuerzo de unos 120 profesionales que han compartido cafés, linternas y ánimos.

Desde el primer momento, ya actuaban en el entorno de la pasarela los efectivos de Protección Civil, los bomberos del Ayuntamiento de Santander, el helicóptero del Gobierno de Cantabria y los agentes de la Policía Local y Nacional.

A las 17.00 horas del martes, con la joven herida de camino al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, los servicios de Emergencias ya habían logrado sacar del mar los primeros tres cuerpos. Las olas rompían calando a los rescatistas, que se encontraban en lo alto de una grieta que en bajamar se encuentra a unos 20 metros de altura, pero que alcanzó la pleamar a las 17.52 horas, complicando sus labores.

Mientras tanto, al Puesto de Mando Avanzado (PMA) comenzaban a llegar las primeras autoridades, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, y representantes de la Delegación del Gobierno en Cantabria. Más tarde, se sumaron la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, la consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, y, con el comienzo de los rumores -que luego resultaron ciertos- de que los jóvenes podían ser alumnos del CIFP La Granja de Heras, el consejero de Educación, Sergio Silva, exdirector de dicho centro entre 2014 y 2022.

Todos ellos querían conocer de primera mano los detalles de la tragedia, con la disposición de ofrecer "todos los medios posibles" para abordar la situación.

Hacia las 18.30 horas lograron recuperar a la cuarta joven fallecida y solo quedaban otros dos por hallar.

Durante cerca de dos horas, los efectivos de Protección Civil, ayudados de una polea que descendía hasta el fondo de la grieta, lograron subir los restos mortales del único hombre y, como con sus cuatro compañeras, pasó a custodia policial para ser identificado.

Tras esos momentos de nervios, los allí presentes esperaban la llegada del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que se unió al resto de autoridades para atender a los medios de comunicación en el cierre de la jornada.

Ya el miércoles, se sumaron nuevos integrantes al dispositivo de búsqueda de la última víctima, con la instalación de la carpa de Cruz Roja, cuyo equipo de intervención psicosocial ha estado atento en todo momento a sus familiares, procedentes de Guadalajara.

Las condiciones meteorológicas y marítimas mejoraban, pero el equipo de rescate no lograba dar con el paradero del último cuerpo. Así, las autoridades presentes -la alcaldesa y el secretario de Estado- dieron una penúltima comparecencia de prensa en la que rechazaron hablar de responsabilidades y se emplazaron a conocer toda la documentación disponible para abordar las posibles causas y consecuencias.

Con ello, la búsqueda de la joven de 20 años se ha dilatado hasta las 13.30 horas de este jueves, coincidiendo con la bajamar, momento en el que la familia ha abandonado el lugar.

Allí mismo, los agentes de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía han montado su propia carpa para agilizar la identificación del cadáver, un proceso que ha requerido menos de dos horas para alumbrar que se trataba de la sexta y última alumna del CIFP La Granja.

Tras ello, y con el anuncio oficial por parte de la alcaldesa, que ha asumido la portavocía durante todo el dispositivo, el alivio ha llegado a los rostros de los 120 efectivos desplegados sobre esta grieta de la Costa Quebrada de Santander.