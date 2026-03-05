Unas 120 personas han participado en el dispositivo de rescate de El Bocal - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unas 120 personas han participado en el dispositivo de rescate que se inició el pasado martes en El Bocal, a raíz del trágico accidente que se cobró la vida de cinco jóvenes al colapsar una pasarela, mientras una sexta, E.S.P., de 20 años y vecina de Guadalajara, permanecía desaparecida desde entonces, hasta que sobre las 13.00 horas, los buzos han localizado su cuerpo.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha convocado a la prensa a las 14.15 horas para informar del hallazgo del cadáver, una noticia "muy esperada por la familia", que se encontraba en el lugar, y por tanto "buena dentro de la tragedia".

Igual ha reiterado que, a falta de la identificación y de la autopsia, como se ha hecho con el resto de los cuerpos, "presumiblemente es el cuerpo de la sexta víctima del accidente del pasado martes".

Sin embargo, previamente, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha confirmado este extremo en sus redes sociales. Y posteriormente, a las 15.17 horas, la Delegación ha comunicado oficialmente que, una vez recuperado el cuerpo y realizados los trámites pertinentes, se confirma la identidad de la sexta víctima como la joven de Guadalajara.

La regidora ha agradecido a las 120 personas que han participado en el dispositivo de rescate en los diferentes turnos y momentos, "a los que estaban en la oficina, en el apoyo psicosocial... Me consta que ni han mirado el teléfono, ni han mirado el horario, ni han mirado más que ese objetivo de rescatar a las víctimas", ha asegurado.

"Ha sido una maravilla la gente cómo ha trabajado... y la coordinación ha sido total... No somos conscientes del lujo que tenemos", ha enfatizado.

También ha explicado la importancia de recuperar hoy el cuerpo puesto que las condiciones meteorológicas previstas para mañana en el mar hacían imposible continuar el rastreo. "Ha sido en el día de hoy, desde las ocho y media de la mañana, con una espada ahí porque la mar para mañana iba a estar mucho peor y había que trabajar con muchísima más fuerza", ha señalado.

Al respecto ha indicado que desde primera hora, el equipo GEO de la Policía Nacional ha estado trabajando con el dron subacuático y después se han sumergido los buzos a rastrear la misma zona en la que llevan trabajando estos días "pero de una manera más profunda porque mañana no era posible seguir, en esta zona y con estos medios, rastreando".

"Lo primero ha sido verificar que era el cuerpo y que se podía rescatar. Lo segundo, ha sido algo muy duro que ha hecho el personal de Cruz Roja y todos los acompañamientos psicológicos que han tenido a lo largo de todos estos días, comunicárselo a la familia".

La alcaldesa también ha informado que tras atender a los medios acudiría al Centro Cívico Fernando Ateca pues la familia quiere reunirse con ella.

"Hemos salvado esa primera parte de este accidente y estoy mucho más tranquila porque las familias tienen un cuerpo a quien velar", ha declarado Igual, que se ha emocionado por esta familia "que quería despedir a su hija y hoy a la una ha sido posible".