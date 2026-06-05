Conde (CEOE) llama a implantar medidas para evitar 'fuga de talento' de Cantabria y atraer al que se ha ido

El presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde - CEOE-CEPYME CANTABRIA

SANTANDER, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, ve "una pena" que "casi todo" el talento joven ahora mismo "acabe fuera de Cantabria", lo que es "un lastre" para las empresas de la región, y cree que hay que poner "condicionantes" y activar "determinadas palancas" para atraer el que ya se ha ido y evitar que el existente se marche.

"Yo creo que estamos en ello", ha dicho Conde, aunque ha reconocido que "va a llevar mucho tiempo".

El presidente de la patronal ha realizado estas afirmaciones en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la inauguración del Plenario 2026 de CEOE-CEPYME Cantabria en el Centro Botín, donde precisamente se ha abordado la cuestión del 'Talento y gestión del capital humano' y los 'retos para competir en mercados cambiantes'.

Además, ha abogado por intentar que el talento que existe en empresas de la región "que tienden a desaparecer" no se marche fuera y sea aprovechado "por las que realmente están creciendo" y tienen capacidad para ello.

"Lo que no podemos es coartar el crecimiento de esas empresas que pueden competir en los mercados. Y yo creo que ahora mismo hay empresas en Cantabria con necesidad de talento y lo que hay que conseguir es que ese talento se quede", ha reivindicado.

Y es que ha insistido que en Cantabria "no podemos permitirnos el lujo de que ese talento se escape", al tiempo que ha lamentado que jóvenes "con un nivel de información muy importante" trabajen fuera de la comunidad.

Cuestionado por las razones de esa 'fuga de talento', ha indicado que la capacidad que tiene Cantabria a nivel empresarial "es inferior a la que tienen otras comunidades" como puede ser Madrid.

Además, ha señalado que los jóvenes "buscan una proyección que, por la razón que sea, ahora mismo no les hace atractivo quedarse en Cantabria".

Conde ha señalado que es "un gran error" dejar que estos jóvenes se marchen y más con el "problema" demográfico que hay que en Cantabria, donde "se va a jubilar bastante talento y va a llegar al mercado muy poco", una cuestión que hay que resolver.

Preguntado por la cadena de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en empresas en la región, como Nestlé, Solvay o Teknia, Conde ha indicado que "las empresas tienen que adaptarse a los nuevos mercados y a las nuevas tendencias".

"Si una empresa ve que tiene departamentos que tarde o temprano van a desaparecer, lo que tiene que hacer es adaptar su personal, sus medios, su empresa a los nuevos mercados. Y dentro de esa situación, cada empresa tiene las herramientas que tiene", ha apuntado.

También ha sido cuestionado por cómo las empresas cántabras se están adaptando "a las nuevas condiciones geopolíticas" y al actual momento de incertidumbre global, con varios conflictos internacionales abiertos.

En este sentido, y tras señalar que éstas "no tienen control sobre lo pasa en el exterior", Conde ha explicado que lo que están haciendo es trabajar para poder competir en el actual mercado, dotándose de material e intentando encajar precios.

"Es adaptándote día a día a ver cómo puedes, de alguna forma, responder a tus clientes sin incidir en esos precios y ser más competitivo, lógicamente", ha aseverado.

Con todo, ha reconocido que las empresas están sufriendo sobrecostes por el actual panorama internacional, sobre todo la industria.

Pese a ello, ha insistido en que "no queda más remedio" que adaptarse y trabajar en mejorar la competitividad. "La maquinaria de las empresas es la que es y tiene que seguir porque obviamente si te paras o si esperas, te quedas fuera del mercado. Entonces no queda más remedio que llegar a acuerdos con clientes y con proveedores para intentar que esa merma de competitividad no sea un lastre para las empresas", ha aseverado.

Además, ha insistido en que las empresas tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías, entre ellas a la Inteligencia Artificial, porque "no queda más remedio".

"Desde la pandemia se vio que el que no esté digitalizado está fuera del mercado. La empresa que no se digitalice, la que no aplique la IA de manera coherente en su empresa, es una empresa que tiende a desaparecer", ha advertido.

ARASTI VUELVE A RECLAMAR EL GOBIERNO CENTRAL AL 'PROYECTO ALTAMIRA'

Junto con el presidente de la patronal, ha participado en este acto el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti (PP), que ha vuelto a subrayar la "grandísima oportunidad" que supondrá para la comunidad el Campus Tecnológico Altamira, un "proyecto tractor" de 3.600 millones de euros.

Ha vuelto a reivindicar que Cantabria tiene "ventajas competitivas" para acoger este proyecto, como por ejemplo el cable submarino de fibra óptica 'Anjana', de Meta, el "de mayor capacidad del mundo", que conecta EEUU y Santander y al que al que se sumará el que va a "replicar" y poner en marcha Google --el denominado SOL--, para lo que la multinacional tecnológica ha adquirido una parcela en el PCTCAN para la estación de entronque.

A ello se une también la ventaja que supone el clima de Cantabria que "nos configura como una de las comunidades autónomas con mejor eficiencia energética".

"Todas esas características debemos aprovecharlas", ha defendido el consejero, que ha vuelto a reclamar el apoyo del actual Ejecutivo (PSOE-Sumar) para este proyecto porque "no hay tiempo que perder" y ha vuelto a indicar que, "si no es así", se hará "con el del próximo", que confía que será el del PP.

"Desde luego el Partido Popular cree firmemente en los centros de datos, que son la industria del siglo XXI", ha remarcado.