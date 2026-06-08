Condenado a tres años de cárcel y 600 euros de multa por traficar con MDMA en Cacicedo

Archivo - Complejo judicial Las Salesas de Santander. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a tres años de prisión y al pago de una multa de 600 euros a un hombre por traficar con MDMA (éxtasis) en Cacicedo (Camargo).

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha celebrado este lunes una vista para formalizar la conformidad alcanzada por el ministerio fiscal y la defensa del acusado, quien ha reconocido ser autor de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño.

Al hombre se le ha reconocido la atenuante de adicción a las drogas, que modifica su responsabilidad penal en la comisión del delito, al entender que esta circunstancia "merma sus facultades mentales y volitivas".

Según se recoge en el escrito de conformidad, que será llevado a sentencia, el ahora condenado fue sorprendido en las inmediaciones de una discoteca de Cacicedo con tres cápsulas de MDMA en el bolsillo.

Además, dentro de su vehículo guardaba, en el portaobjetos junto a la palanca de cambios, otras 35 cápsulas destinadas, al igual que las anteriores, a su venta entre consumidores.

La droga intervenida, valorada en 524 euros, es considerada una sustancia que causa grave daño a la salud, según la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en un comunicado.