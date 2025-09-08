Condenados a dos años de prisión y al pago de 236.000 euros por quemar 34 vehículos en Cantabria

Juicio a cinco acusados, cuatro hombres y una mujer, por quemar 34 vehículos en 2022 en Cantabria - EUROPA PRESS

Los acusados, cuatro hombres y una mujer, aceptan la nueva pena pedida antes del juicio, que rebaja la cárcel y sube la indemnización

SANTANDER, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro hombres y una mujer han sido condenados a dos años de prisión cada uno y al pago conjunto de 236.000 por quemar un total de 34 vehículos en Cantabria en primavera y verano de 2022, en una quincena de localidades de distintos municipios de la región.

Se trata de un año menos de cárcel y 43.500 euros más de indemnización que lo solicitado por la fiscal antes del juicio, previsto este lunes en el Juzgado de lo Penal número 4 de Santander y en el que ha habido conformidad de las partes.

La representante del ministerio público ha modificado su escrito inicial, al introducir cambios y añadidos, y el nuevo ha sido aceptado por los diez abogados que han representado a perjudicados y aseguradoras y los cinco de los procesados por un delito continuado de daños por incendio, al inicio de la vista oral en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas y que se iba a desarrollar durante tres días.

Además, en base a ese consenso, que impone también a los implicados las costas judiciales, se ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, durante tres años en el caso de los cuatro hombres y en el plazo de dos para la mujer, toda vez que ha consignado 8.000 euros antes del plenario (otro procesado ha ingresado 100 euros), por lo que a ella se le ha aplicado la atenuante de reparación del daño.

Pero dicha suspensión estará condicionada a que en los citados periodos -de tres y dos años- no cometan delito alguno y a que abonen además durante los mismos las cantidades mensuales de la responsabilidad civil, pago que se ha fraccionado.

En caso contrario, si incumplen alguno de estos dos requisitos, se revocará ese precepto e ingresarán en prisión, donde ya estuvieron de forma provisional seis meses: desde su detención, en septiembre de 2022, hasta febrero de 2023.

Al estar conforme con el nuevo escrito de Fiscalía tanto las acusaciones particulares como las defensas y los propios enjuiciados, la jueza dictará sentencia en los términos pactados y decretará además la firmeza de la misma, después de que las partes se hayan comprometido a no recurrirla.

QUEMARON 34 VEHÍCULOS EN 13 DÍAS

Según el relato de hechos del ministerio público, los cinco procesados actuaron "de común acuerdo y con ánimo de menoscabar la propiedad ajena".

Así, a lo largo de trece días entre los meses de mayo y agosto de 2022 los acusados actuaron de madrugada y utilizaron "artefactos incendiarios" para prender vehículos en las poblaciones de Pontejos, Pedreña, Zurita, Puente Arce, Santiurde de Toranzo, Los Corrales de Buelna, Renedo, Revilla de Camargo, Somo, Rinconeda, Reocín, Maliaño, Herrera de Camargo, Santander y Torrelavega.

En sus acciones, quemaron un total de 34 vehículos, así como contenedores, y en algún caso las llamas alcanzaron viviendas, "con grave riesgo para la vida de los habitantes de las mismas".