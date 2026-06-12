Condenan al Ayuntamiento a indemnizar en 73.000 euros a nueve conductores del TUS por largos contratos temporales

Archivo - Un autobús pasa por la calle General Dávila, a 4 de mayo de 2023, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha condenado al Ayuntamiento de Santander a indemnizar en 73.000 euros -más intereses legales- a nueve conductores del TUS (Transporte Urbano de Santander) contratados temporalmente por interinidad hasta la cobertura de plazas vacantes.

Según la sentencia de la Sala de lo Social del TSJC, su relación laboral correspondió por su larga duración a un contrato de indefinido no fijo.

El fallo desestima el recurso del Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (SMTU) y reafirma así otro previo del antiguo Juzgado de lo Social número 4, tras una demanda interpuesta por la sección sindical de UGT.

Según la sentencia, los contratos de interinidad de los nueve conductores del TUS --que se extinguieron en septiembre de 2023 tras la cobertura reglamentaria de las plazas vacantes en cuestión-- "superaron el plazo de 3 años y fueron de duración inusualmente larga".

Concurre así "carácter fraudulento" y los demandantes tienen derecho a la indemnización solicitada, de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades como indefinido no fijo, apunta la resolución.

El TSJ cántabro rechaza en su sentencia el argumento esgrimido por el SMTU, que justificó la larga duración de los contratos temporales más allá del límite máximo de uno de interinidad "por la incidencia del Covid-19 y la normativa derivada del mismo".

"No existe justificación alguna en el tiempo que necesitó la Administración local para resolver los respectivos procesos de selección y cobertura de las plazas vacantes", apunta.

FRENO JUDICIAL AL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD.

La sección sindical de UGT en el SMTU valora la sentencia alto tribunal cántabro porque "supone un nuevo respaldo judicial en la defensa de los derechos de los trabajadores frente al abuso de la temporalidad en las administraciones y entidades públicas".

"La sentencia no hace más que reconocer una vez más que no pueden mantenerse durante años situaciones de interinidad sin que ello tenga consecuencias jurídicas y económicas para la empresa empleadora".

El sindicato considera que el fallo judicial del TSJC también pone de manifiesto la necesidad de una "adecuada planificación" de los procesos de cobertura de plazas y de una "gestión responsable" de los recursos humanos.