Conduce sin carné y con drogas por Santander y da positivo en cocaína y THC

SANTANDER, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander investiga a un conductor de 45 años por circular sin carné -del que carecía por pérdida de puntos- y con drogas, y por dar positivo en cocaína y THC además.

Fue interceptado en un control a las 19.10 horas en el Paseo de Canalejas y al requerirle los agentes la documentación comprobaron que carecía del permiso de circulación en vigor.

Así, instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito contra la seguridad vial por parte del implicado, al que incautaron tres trozos de hachís, un cigarro liado con la misma sustancia, cinco envoltorios que contenían al parecer cocaína.

Ante esto, realizaron al automovilista la prueba de sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes en la que dio positivo en cocaína y THC, por lo que incoaron expediente administrativo también.

Además, a las 3.30 horas de esta madrugada y en la calle Casimiro Sainz, los policías solicitaron la documentación al conductor de un turismo de 20 años tras circular por la zona marítima del Paseo de Pereda de forma irregular.

Comprobaron que carecía de carné e instruyeron diligencias judiciales contra él, por conducir sin haber obtenido el permiso. El coche fue retirado por una grúa al depósito de Ojaiz.