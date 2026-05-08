El conductor del atropello múltiple en Santander podría ser imputado por un delito de imprudencia con lesiones

Coche que arrolló a tres mujeres en Santander - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Atestados de la Policía Local de Santander ha abierto una investigación sobre el atropello múltiple ocurrido el jueves frente al Ayuntamiento, en el que resultaron heridas tres mujeres para determinar si imputa al conductor que lo provocó, que dio positivo en cocaína y afirmó haberse quedado dormido al volante, un posible delito por imprudencia con lesiones.

Efectivos de Atestados se encuentran recopilando toda la información para determinar las circunstancias del suceso, recabando para ello información de las cámaras de tráfico y de testigos del accidente.

El conductor que provocó el accidente, de 50 años y con antecedentes por tráfico de drogas, dio positivo en el test de drogas, concretamente en cocaína, sustancia que estaba presente en su organismo, según determinó una analítica que se le realizó posteriormente en el hospital, pero de la que, según la Policía, no presentaba sintomatología.

En su declaración ante los agentes, explicó que la había consumido el martes, dos días antes del suceso. Según su versión, se quedó dormido al volante, lo que hizo que perdiera el control del vehículo, se saliera de la vía, arrollara a las tres mujeres de 56, 73 y 82 años que se encontraban en la acera a la espera de cruzar por el paso de peatones, y acabara chocando contra un poste de cámara de tráfico.

Una de ellas, la de más edad, se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla a causa de un traumatismo craneoencefálico del que, según ha podido saber Europa Press, "evoluciona favorablemente".

Las otras dos se encuentran "en observación" y siendo sometidas a diferentes pruebas para determinar otras posibles lesiones además de las visibles.

Con toda la información que recabe, la Policía determinará si imputa un delito por imprudencia grave con lesiones al conductor o no.

Sí se le impondrá una sanción administrativa por conducir bajo la influencia de drogas, que supone la pérdida de seis puntos del carné de conducir y una multa económica de 1.000 euros, han informado a Europa Press fuentes de la Policía Local.

Tras tomarle declaración y realizarle pruebas en Valdecilla, el conductor quedó en libertad.